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        Haberler Gündem Güncel Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor | Son dakika haberleri

        Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor

        Türkiye, haziran ayında yaz sıcaklarıyla kavrulurken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:27
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        Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin haziran ayında da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri ve Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne ulaşımın sağlandığı yolun açılması için 25 gündür çalışma yürütüyor.

        KAR KALINLIĞI 8 METRE

        Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

        3 iş makinesi ve 5 personelle 11 kilometrelik yolun 7 kilometresini kardan temizleyen ekipler, kalan 4 kilometrelik kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.

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        #Hakkari
        #kâr
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