Düğünde dehşet! Aracını davetlilerin üzerine sürdü: 20 yaralı

İddiaya göre, olay Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Bir yakınının Hacıbey TOKi Konutları'ndaki düğün törenine katılmak için Ankara'dan gelen K.K. (35) bir süre sonra düğündeki davetlilerle tartıştı.
Düğün sahipleri daha sonra alkollü olduğu iddia edilen K.K. ve yanındaki M.K. (46) ile K.A'yı (21) tören alanından uzaklaştırdı. Kullandığı 06 T 4580 plakalı ticari taksi ile alandan uzaklaşan K.K, bir süre sonra aracını düğündeki davetlilerin üzerine sürdü.
K.K, daha sonra olay yerinden kaçmak istediği sırada park halindeki 71 ED 468 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından düğünde bulunanlar, K.K. ile yanında bulunan M.K. ve K.A'yı darbetti.
ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Düğüne katılan davetlilerden Durmuş Şahan (60), Suna Oymak (51), 3 aylık bebek Suna Oymak, Hazal Cenikli (14), Züleyha Şahan (25), Elif Naz Şahan (6), Güllü Metin (62), Berkan Oynak (19), Gülfidan Ersoy (8), Kubilay Oynak, Kadir Kerem Şahan (3), Ayşe Şahan (32), Erdal Şahan (33), Fatma Metin ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan darbedilen K.K, M.K. ve K.A'da hastaneye kaldırıldı, tedavileri tamamlanan K.K. ve K.A. gözaltına alındı.
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