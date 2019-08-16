Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, olay merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde meydana geldi. Köy muhtarının oğlunun düğününe yurt dışında yaşayan 18 yaşındaki Gamze Boynuince ve ailesi de katıldı. Gece geç saatlere kadar eğlenen katılımcılardan bazıları havaya rastgele ateş etmeye başladı. Bu kurşunlardan 3'ü Gamze Boynuince'nin boynuna isabet etti.

Bir anda yere düşen genç kızı kanlar içinde gören yakınları hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.