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        Haberler Magazin Düğün Dernek 2 Sünnet filminin konusu nedir? Düğün Dernek 2 Sünnet oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Düğün Dernek 2 Sünnet filminin konusu nedir? Düğün Dernek 2 Sünnet oyuncuları kimler?

        Düğün Dernek 2: Sünnet filmi 5 Mart Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in yer aldığı Düğün Dernek 2 Sünnet filmi 2015 yılında vizyona girmiştir. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Düğün Dernek 2 Sünnet konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Düğün Dernek 2 Sünnet filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 18:33 Güncelleme: 05.03.2024 - 18:33
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        • 1

          Düğün Dernek 2: Sünnet filmi sinema perdesinin ardından, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği film Necati Akpınar imzası taşımaktadır. Peki, "Düğün Dernek 2 Sünnet filminin konusu nedir? Düğün Dernek 2 Sünnet oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Düğün Dernek 2 Sünnet filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET KONUSU NEDİR?

          Çekimleri Sivas ve Erzincan'da gerçekleşen Düğün Dernek 2: Sünnet filminin konusu ise şöyle:

          Serinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu kez torununa sünnet yaptırmak istemektedir. İlk filmde olduğu gibi Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip toplanıp sünnet düğünü hazırlıklarına başlamaktadır. Bu düğün zamanla şehir çapında bir olaya dönüşmektedir.[

        • 3

          DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET OYUNCULARI KİMLER?

          Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
          Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
          Rasim Öztekin - İsmail
          Barış Yıldız - Muallim Saffet
          Devrim Yakut - Hatice
          Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz
          İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
          Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
          Erdal Tosun - Deli Doktor
          Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası
          Nükhet Duru - Kendisi
          Mustafa Keser - Kendisi
          Hakan Akın - Belediye Başkanı
          Jelena Bozic - Monica
          Deniz Erayvaz - Matias
          Juris Strenga - Leton Dede
          Zahide Yetiş - Doktor
          Ali İhsan Varol - Sünnetçi
          Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı
          Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız
          Arzu Oruç - Lobideki Kız
          Ferit Aktuğ - Komiser
          Tuna Kirli - Soyguncu
          Giray Altınok - Soyguncu
          Alper Kadayıfçı - Soyguncu

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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