DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET KONUSU NEDİR?

Çekimleri Sivas ve Erzincan'da gerçekleşen Düğün Dernek 2: Sünnet filminin konusu ise şöyle:

Serinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu kez torununa sünnet yaptırmak istemektedir. İlk filmde olduğu gibi Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip toplanıp sünnet düğünü hazırlıklarına başlamaktadır. Bu düğün zamanla şehir çapında bir olaya dönüşmektedir.[