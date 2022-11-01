Düdüklü Tencere Nasıl Kullanılır?

Yemek pişirmek için kullanılacak olan düdüklü tencerenin sağlam ve işlevini kaybetmemiş olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Düdüklü tencerenin lastiğinin, düdüğünün ve diğer parçalarının paslanmamış, çürümemiş olması gerekmektedir. Ayrıca bu tencerenin ağzına kadar doldurulmaması gerekmektedir. Bir kısmı boş kalmalıdır. Ateşe konulduktan sonra ve ağzı kapatıldıktan sonra düdüğün dik konulması gerekmektedir. Düdüklü tencere kullanımı esnasında dikkatli davranıldığında oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Düdükten ses çıktıktan sonra bir dakika boyunca havasının çıkmasının beklenmesi gerekmektedir. Bu durum otomatik olmadığında uygulanmaktadır. Ardından düdük indirilmekte ve ocağın altı kısılmaktadır. İçerisinde yer alan yemeğin pişmesine bağlı olarak bir süre daha ocakta tutulabilmektedir.

Düdüklü Tencere Kaç Dakika Sonra Açılır?

Pişirilmek istenen yemeklerin buhar içerisinde kalması ile daha hızlı pişmesini sağlamakta olan bu tencerenin içerisinde aşırı buhar bulunmaktadır. Bundan dolayı da hemen açılmaması gerekmektedir. Buharın çıktığı borudan buhar çıkış sesinin duyulması gerekmekte ve ardından tencerenin altının kısılması gerekmektedir. Daha sonra 10 dakika boyunca beklenmesi önerilmektedir. Tencerenin buhar çıkış borusundan havasının çıkmasının ardından kapağı açılabilmektedir.

Düdüklü Tencere Patlaması Neden Olur?

Düdüklünün aşırı doldurulmaması gerekmektedir. Aşırı miktarda yiyecek içerisine konulduğunda buhar bölgesi kalmamaktadır. Buhar bölgesi kalmadığında ise genleşme meydana gelmektedir. Ardından ise patlama oluşumu gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra tencerenin parçalarının temizlenmesi ve çürüyüp çürümediğine dikkat edilmesi de gerekmektedir. Bu durumlara dikkat edildiğinde düdüklü tencerenin patlama ihtimali daha az bir hale gelmektedir.

Eski Düdüklü Tencere Nasıl Kullanılır?

Merak edilen bazı sorulardan bir tanesi ise eski düdüklü tencere nasıl kullanılır sorusudur. Eski model tencerelerde tencerenin düdük kısmı elle ayarlanmaktadır. Hava çıkışının doğru bir şekilde gerçekleşmesi için tencerenin kapağı kapatıldıktan sonra düdüğün mutlaka dik konuma getirilmesi gerekmektedir. Yeni model düdüklü tencere kullanımı esnasında ise bu durum otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Düdüklü tencere kullanımı esnasında son derece dikkatli olunması ve uyulması gereken bazı maddelere önem verilmesi gerekmektedir. Özellikle tencerenin ağzının sonuna kadar doldurulmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü ağzının sonuna kadar doldurulması patlamasında büyük bir role sahiptir.

Düdüklü Tencerenin Düdüğünü Kaldırmayı Unuttum

Düdük, tencereyi basınca karşı korumaktadır. Bundan dolayı bu düdüğün kaldırılmasını unutmak oldukça büyük sorunlara neden olabilmektedir. Böyle bir durum fark edildiğinde hemen tencerenin altının söndürülmesi gerekmektedir. Biraz bekledikten sonra ocaktan alınması ve soğumasının beklenmesi önerilmektedir.

Düdüklü Tencere Nasıl Açılır?

İçerisinde aşırı buhar bulunduğundan dolayı hemen açılmaması gerekmektedir. Buhar çıkışı borusunun buhar çıkış sesinin duyulmasının ardından ocağın altının kısılması gerekmektedir. Ardından 10 dakika beklenmeli ve pişme süresi bittiğinde ocağın altı kapatılmalıdır. Yine 10 dakika daha beklenmesi gerekmektedir. Bu süreç içerisinde düdüklü tencerenin buhar çıkış kanalından havasının alınması gerekmektedir. Buhar çıkış borusundan havası tamamen gittiğinde açılmaya hazır bir hale gelebilmektedir. Genelde oldukça dikkatli kullanıldığında herhangi bir soruna neden olmamaktadır.