Dudakta uçuk neden olur ve nasıl geçer?

Dudakta Uçuk Neden Olur ve Nasıl Geçer? Dudakta Uçuğa Ne İyi Gelir?

Şimdi sizlere bu sorunla ilgili nasıl çözümler bulabilirsiniz, onlardan bahsedeceğiz. Dudakta uçuk neden geçer biliyor musunuz? Ayrıca dudakta uçuk neden olur ve nasıl geçer? Dudakta uçuğa ne iyi gelir? Hep birlikte detaylara bir bakalım....

Dudakta Uçuk Neden Olur?

Dudağınızda uçuk mu çıktı? Peki bunun neden olabileceğini biliyor musunuz? Şimdi sizlere tam da bunun cevabını vereceğiz. Eğer merak ediyorsanız okumaya devam edin.

İşte dudakta uçuk çıkmasının nedenleri:

Aşırı stres

Gece uykuda sıçrama

Herpes virüsü

Hormonal değişiklikler

Fazla güneşe maruz kalma

Kuruluk

Yorgunluk…

İşte bu durumlar dudak içerisinde veya çevresinde uçuğun çıkmasına sebep olur. Bazen küçük bir nokta şeklindedir bazen de kocaman bir yaraya dönüşebilir. Burada en çok dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de kesinlikle uçuklu bölgeye temas etmeyin ve oynamayın. Tedaviyi de hemen uygulamaya başlayın. Çünkü hemen müdahale edilmezse kısa süre içerisinde yayılma ihtimali de vardır.

Dudaktaki Uçuk Nasıl Geçer?

O halde böyle bir durumda ne yapmanız gerekiyor? Dudaktaki uçuk kaç günde geçer? Normalde uçuklar en fazla bir hafta kalırken bu süre uzayabilir. Ama uzaması iyi değildir. Kendiliğinden geçmesini beklemeden doğal yöntemlerle bu sorunu halledebilirsiniz.

İşte dudakta uçuk nasıl geçer sorusunun detaylı cevabı:

Eğer doktora gittiyseniz verdiği kremi mutlaka kullanmanız gerekiyor. Günde bir ya da iki kere kullanmanız yeterli olacaktır.

El temizleyici jellerden kullanabilirsiniz. Bu jeller soğuk yaraya sebep olan bakterilere karşı savaşır ve çok iyi dezenfektandır. Bu sebeple uçuklu bölgeye çok az bir miktar kullanabilirsiniz.

Çay ağacı yağı kullanabilirsiniz. Bilindiği üzere çay ağacı yağı çok fazla rahatsızlığa iyi geliyor. Uçuk da onlardan birisi. Az miktarda yağı bir çubuğa dökün ve uçuk olan bölgeye sürün. Günde iki kere kullanmanız yeterli olacaktır.

Şimdi biraz da doğal yöntemlerden ve karışımlardan bahsetmemiz gerekiyor. Okumaya devam ediniz..

Dudakta Uçuk İçin Doğal Yöntemler

Sizlere önerilerimiz dışında dudaktaki uçuk için evde tedavi yolları neler bunları da anlatacağız. Tamamen doğal çözümler ve evde uygulayabileceğiniz yöntemler:

Elma Sirkesi: Uçuk söz konusu olduğunda en eski ve bilinen yöntemlerden birisi elma sirkesidir. Çok fazla hastalığa çözüm olarak kullanılan bu sirke uçuğa da iyi geliyor. Antiseptik bir özelliği bulunan sirkeyi, bir pamuğa sürün. Sonrasında yavaşça uçuğun olduğu bölgeye kullanın. Günde iki kere yaparsanız uçuğunuzun birkaç gün içerisinde geçtiğini göreceksiniz.

Buz sıkıştırma: Bir diğer yöntemimiz ise buz sıkıştırma yöntemidir. Burada uygulanan soğuk baskı uçuğun ağrısını veya kaşıntısını alacaktır. Birkaç kere uyguladığınız zaman da uçuğunuzu yok edecektir. Bir miktar buzu havluya ya da bir bezin içerisine sarın. Sonra bu bezi bölgenin üzerine bastırın. 5 dakikada bir çekin…

Sarımsak kürü: Son olarak sarımsağın faydasından da bahsetmek istiyoruz. Bu yöntemle şişkinliği azalacak ve yaranın iyileşme süreci hızlanacak. Bir diş sarımsağı ezin, uçuk olan bölgeye sürün. 5 ya da 10 dakika sonra bölgeyi yıkayabilirsiniz.



İşte gördüğümüz gibi dudakta uçuğa sebep olan bu etkenler bizi rahatsız eden sorunun başlangıcı olabiliyor, bu sebeple de dikkat etmemiz gerekiyor. Ama sizlere önerdiğimiz bu yöntemleri uygulayarak uçuklarınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz.