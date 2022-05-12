Dudağa dolgu, Bodrum'da yazlık ev... Denizin dibinde görüntülendi!

DHA

Pandemi nedeniyle 2 yıldır Hıdırellez'i kutlayamayan Antalyalılar, 6 Mayıs sabahı soluğu Konyaaltı Sahili, falezler ve kentin simgelerinden Düden Şelalesi'nde aldı.

DHA'nın haberine göre baharın habercisi Hıdırellez için dileklerini yazıp, şekil çizenler, gün doğumuyla birlikte kağıtlarını Akdeniz'e bıraktı.

Yüzlerce dilek kağıdı, su üstünde bir süre kaldıktan sonra battı.

DİLEKLER DENİZİN DİBİNDE

Hıdırellez dilekleri, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne dalış yapan bir grup dalgıç tarafından görüntülendi.

Dileklerin yazıldığı kağıtlara kiminin ev, kiminin araba kiminin ise bebek resmi çizdiği görüldü.

Madeni paraların da naylon poşetler içerisinde denize atıldı.

Tutulan dilekler arasında ilginç isteklerin olduğu görüldü. Çoğunluğunda borçlarını ödemede kolaylık, sağlık ve mutluluk dilenen kağıtlarda 'Dünyayı içime sine sine gezmek istiyorum', 'Yurt dışında yüksek lisans', '2022 model cip', 'Yazlık ev', '60 yataklı huzur evi', '60 yataklı çocuk sığınma evi', 'Dudağıma dolgu ve burnum estetikli olsun', 'Bodrum'da yazlık evim olsun' gibi yazılı dilekler yer aldı.

Kağıt ve plastik poşetlerin deniz dibinde kirliliğe yol açtığı görülürken, dalgıç grubu dipte kırık şişeler ve arızalı elektronik aletlere de rastladıklarını söyledi.