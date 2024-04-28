Dua Lipa sevgilisi Callum Turner ile çocuklar gibi şen

Rolling Stone Dergisi'ne verdiği röportajda Dua Lipa; "Yeni insanlarla tanışabileceğiniz yer ya arkadaşlarınızın arkadaşları ya da güvendiğiniz kişiler aracılığıyladır, çünkü flört etmek genel olarak biraz kafa karıştırıcıdır. Sanırım halka açık bir kişi olduğunuzda o kadar da basit değil" demişti.