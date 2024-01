Dua Lipa ile Callum Turner'ın balkon romantizmi

Dua Lipa, 14 yaşındayken favorileri Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını cover'layıp yayımladı. Lipa, 2015'te ilk albümü için Warner Bros. Records ile çalışmaya başladı. Müzik tarzını 'Dark Pop' olarak tanımlayan Dua Lipa, Ağustos 2015'te ilk single'ı olan 'New Love'ı yayınladı. Lucy Taylor tarafından yazılan ikinci single'ı 'Be the One'ı ise Ekim 2015'te çıkardı.

Nisan 2018'de Calvin Harris ile birlikte çıkardığı 'One Kiss' şarkısı İngiltere'de bir numaraya yükselen ve o yıl, en uzun süre bir numarada kalan kadın şarkıcı olan Dua Lipa, ayrıca, 2019'da 'Yılın Şarkısı BRIT Ödülü'nü elde etti.