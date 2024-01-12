Dua Lipa, gönlünü Callum Turner'a kaptırdı
Ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın, İngiliz oyuncu Callum Turner ile aşk yaşadığı ortaya çıktı
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2019 - 2021 arasında Gigi ve Bella Hadid'in kardeşleri Anwar Hadid ile aşk yaşayan sonrasında da Jack Harlow ve Trevor Noah gibi isimlerle de anılan Dua Lipa'nın yeni bir aşka yelken açtı.
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ABD basınına göre; Arnavut asıllı Lipa, İngiliz oyuncu Callum Turner ile aşk yaşıyor. İkili, Beverly Hills'te düzenlenen bir davette görüldü. Samimi bir şekilde eğlenen Lipa ve Turner mekândan farklı dakikalarda çıktı.
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Çifte yakın bir kaynak, henüz ilişkinin başında olmalarına rağmen önemli etkinliklere birlikte katılarak ilişkilerinin ciddi boyutta olduklarını gösterdiklerini söyledi.
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Callum Turner, yapımcılığını Tom Hanks ve Steven Spielberg'in üstlendiği merakla beklenen savaş dizisinin yanı sıra şu anda George Clooney'nin son filmi 'The Boys in the Boat'ta da rol alıyor. Oyuncu daha önce de iki bölümlük 'Fantastik Canavarlar' filmlerinde yer almıştı.