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DSÖ üyesi ülkeler, salgın süreçlerine hazırlıkların müzakereleri konusunda anlaştı

DSÖ'nün 194 ülkesi, Dünya Sağlık Asamblesi'ne onaylanmak üzere sunulacak bir planın taslağı ve müzakerelerin nasıl ilerleyeceği konusunda anlaştı.

Giriş: 07.04.2023 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: DSÖ üyesi ülkeler, salgın süreçlerine hazırlıkların müzakereleri konusunda anlaştı
DSÖ üyelerinden 'salgın süreci' anlaşması
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AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyesi ülkeler, gelecekte yaşanabilecek salgınları önleme, bu sürece hazırlık ve müdahale konularında küresel bir anlaşmaya ilişkin müzakerelerin nasıl ilerleyeceği konusunda anlaştı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DSÖ'nün 194 ülkesini içeren Hükümetlerarası Müzakere Organının (INB) beşinci toplantısında pandemi anlaşması taslağıyla ilgili görüşler paylaşıldı.

Üye ülkeler, Mayıs 2024'teki Dünya Sağlık Asamblesi'ne onaylanmak üzere sunulacak bir planın taslağı ve müzakerelerin nasıl ilerleyeceği konusunda anlaştı.

Ülkelerin 22 Nisan'a kadar ek yazılı teklifler gönderebilmesi ve bunların diğer tekliflerle taslak hazırlama grubuna sunulacak bir pakette derlenmesi kabul edildi. INB, 22 Mayıs'a kadar tüm sunumlara dayalı olarak bir metin hazırlayacak.

INB Bürosu Eş Başkanı Hollandalı Roland Driece, "Dünya, Kovid-19 salgını müdahalesindeki hataları tekrarlamamamıza yardımcı olacak bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunun farkında. Bunun nasıl yapılacağına dair masada birçok yapıcı öneri var." ifadesini kullandı.

Güney Afrika INB Bürosu Eş Başkanı Precious Matsoso ise, "Dünyanın her yerinden ülkeler, fikirlerini, endişelerini ve önerilerini tüm ülkelerin duyacağı ve değerlendireceği bir forumda tartışabildi." değerlendirmesinde bulundu.

INB taslak grubunun müzakerelere devam etmek için haziranda yeniden toplanması öngörülüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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