DSÖ uyardı: Hızla yayılıyor! JN.1 varyantı nedir, belirtileri nelerdir, hangi ülkerlerde görüldü?
Bir dönem tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, alt varyantları ile insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Omicron'un alt varyantı JN.1 için hızlı yayılması sebebiyle kritik bir uyarıda bulundu. Yapılan bu açıklama, "JN.1 varyantı nedir, belirtileri neler? JN.1 varyantı tedavisi var mı, hangi ülkelerde görüldü?" Sorularını gündeme getirdi. İşte JN.1 varyantı belirtileri...
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Omicron'un alt varyantı JN.1'in için kritik bir uyarıda bulundu. JN.1'in hızlı yayılması ve bulaşıcılık riski yeni bir pandemi mi geliyor sorusunu beraberinde getirdi. Bilindiği gibi Koronavirüs zamanla değişime uğrayarak farklı varyantların ortaya çıkmasına neden oluyor. Peki, "JN.1 varyantı nedir, belirtileri neler? JN.1 varyantı tedavisi var mı, hangi ülkelerde görüldü?" İşte JN1 varyantının görüldüğü ülkeler...
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JN.1 VARYANTI NEDİR?
JN.1, Covid varyantı Omicron’un alt varyantıdır. Covid'e neden olan virüs zaman içerisinde değişime uğruyor ve bu farklı varyantların ortaya çıkmasına yol açıyor. Omicron bir süredir dünya çapında baskın olan varyant konumunda yer alıyor.
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JN1 VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Ateş ve titreme
Öksürük
Kas ve vücut ağrıları
Boğaz ağrısı
Nefes darlığı
Tat ve koku kaybı
Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı
Baş ağrısı
Kusma
İshal
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JN1 VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?
Covid-19’un yeni varyantı olan JN1 varyantının Türkiye’de görüldüğüne dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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JN.1 VARYANTI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu ayın başlarında, ajansın son tahminlerine göre JN.1 alt değişkeninin 8 Aralık itibarıyla ABD'deki vakaların yaklaşık %15 ila %29'unu oluşturduğunu söyledi.
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Covid varyantı Omicron’un alt varyantı JN.1, dünyada nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Hindistan, Çin ve ABD’de de görüldü.
CDC'ye göre JN.1 ilk olarak Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edildi.
Geçen hafta Çin, COVID alt değişkeninin yedi enfeksiyonunu tespit etti.
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DSÖ'DEN KRİTİK AÇIKLAMA!
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un JN.1 varyantını, hızla yayılmasından dolayı ana soy BA.2.86'dan ayrı olarak izlenmesi gereken bir varyant olarak sınıflandırdı.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, elde edilen verilere göre JN.1 varyantının şu anda küresel halk sağlığı için oluşturduğu riskin "düşük" olarak değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada "Buna rağmen kuzey yarım kürede kış mevsiminin başlamasıyla birlikte JN.1, birçok ülkede solunum yolu enfeksiyonlarının yükünü artırabilir." ifadeleri kullanıldı.
DSÖ'nün verileri sürekli izlediği kaydedilen açıklamada, gerektiğinde JN.1'in risk değerlendirmesini güncelleyeceği de vurgulandı.
Açıklamada, mevcut Kovid-19 aşılarının, JN.1 ve SARS-CoV-2'nin dolaşımdaki diğer varyantlarından kaynaklanan ciddi hastalık ve ölümlere karşı koruma sağlamaya devam ettiği hatırlatıldı.
Enfeksiyon ve ciddi hastalıklara önlem alma çağrısının yapıldığı açıklamada, önlemler arasında kalabalık, kapalı veya havalandırmanın yetersiz olduğu alanlarda maske takılması, mümkün olduğunca güvenli mesafenin korunması, ellerin düzenli olarak yıkanması, şiddetli hastalık riski yüksek olanlar için Kovid-19 ve gribe karşı aşıların güncel tutulması ile hastalık belirtileri olanlar için test yapılması da yer aldı.
JN.1, daha önce BA.2.86 alt türev varyantlarından biri olarak inceleniyordu.