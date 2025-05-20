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        Haberler Sağlık DSÖ Salgın Anlaşması, Dünya Sağlık Asamblesi'nde resmi olarak kabul edildi - Haberler | Sağlık Haberleri

        DSÖ Salgın Anlaşması, Dünya Sağlık Asamblesi'nde resmi olarak kabul edildi

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, üye ülkelerce üç yıldan uzun süredir müzakere edilen DSÖ Salgın Anlaşması'nın, Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 78'inci toplantısında resmi olarak kabul edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:16 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:16
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        DSÖ Salgın Anlaşması, Dünya Sağlık Asamblesi'nde resmi olarak kabul edildi
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        Ghebreyesus, konuya ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

        "DSÖ Salgın Anlaşması, DSA tarafından resmen kabul edildi. DSÖ'ye üye devletlere, halklarını ve dünyayı daha güvenli kılma yönündeki taahhütlerinden dolayı en içten tebriklerimi iletiyorum." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, küresel sağlık için tarihi bir anın yaşandığını kaydetti.

        Ghebreyesus'un paylaşımında, üye ülkelerin temsilcilerinin kararı alkışlarla kutladığı görüldü.

        DSÖ Salgın Anlaşması, dün DSA'nın A Komitesi'nde 124 lehte ve 11 çekimser oyla kabul edilmiş, nihai kararın DSA'da alınacağı bildirilmişti.

        DSÖ'den yapılan açıklamada da DSÖ Salgın Anlaşması'nın, DSA tarafından bugün yapılacak Genel Kurul oturumunda nihai kabul için değerlendirileceği belirtilmişti.

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        Açıklamada, "Salgın Anlaşması kararının onaylanması, hükümetlerin Covid-19 salgını sırasında başlattığı ve salgınları önleme, bunlara hazırlanma ve yanıt vermedeki boşluklar ile eşitsizlikleri ele almak için dünyanın ilk anlaşmasını müzakere etmek üzere üç yıldan uzun süren bir sürecin ardından geldi. Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, DSÖ Anayasası'nın 19. Maddesi uyarınca kabul edildi" ifadelerine yer verilmişti.

        ÜYE ÜLKELER 3 YILDAN FAZLA SÜREDİR BU ANLAŞMAYI MÜZAKERE EDİYOR

        DSÖ'nün en üst karar alma organı olan DSA'nın 78'inci toplantısı 19 Mayıs'ta Cenevre'de başlamıştı. Ghebreyesus, bu sabah DSA'nın açılışında yaptığı konuşmada, üye ülkelerin DSÖ Salgın Anlaşması'nı ele alacağını ve bunu kabul etmelerini umut ettiklerini bildirmişti.

        Üye ülkelerin 2021'den bu yana geçen yoğun müzakerelerin ardından DSÖ Salgın Anlaşması konusunda 16 Nisan'da fikir birliğine vardığını hatırlatan Ghebreyesus, anlaşma için taslak metinde uzlaşıldığını kaydetmişti.

        Ghebreyesus, bugün yapılacak üst düzey toplantıda bu anlaşmanın kabul edilmesini umut ettiğini dile getirmişti.

        DSÖ üyesi ülkeler, gelecekteki salgın tehditlerine karşı daha hazır olmak amacıyla 3 yıldan fazla süredir "Salgın Anlaşması" konusunda müzakereler yürütüyordu.

        DSÖ, Aralık 2021'de salgın önleme, hazırlık ve müdahaleyi güçlendirmek için hükümetler arası müzakere kurulunun kurulması tasarısını kabul etmişti.

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