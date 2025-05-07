DSÖ: Sağlık alanındaki eşitsizlikler, yaşam süresini onlarca yıl kısaltabiliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde sağlık alanındaki eşitsizliklerin sosyal belirleyicilerine

Raporda, kötü sağlık koşullarına sahip olmanın nedenleri arasında genellikle kaliteli konut, eğitim ve iş fırsatlarının eksikliği gibi sağlık sektörünün dışındaki faktörlerin olduğu belirtildi.

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"Bu faktörler, hem yüksek hem de düşük gelirli ülkelerde sağlıklı yaşam beklentisinin dramatik bir şekilde azalmasından (bazen onlarca yıl) sorumlu olabiliyor. Örneğin, en düşük ortalama yaşam süresine sahip ülkedeki insanlar, ortalama olarak en uzun süre yaşama beklentisine sahip ülkede doğanlardan 33 yıl daha kısa yaşayacak" ifadeleri kullanılan raporda, sağlık eşitliğinin sosyal belirleyicilerinin, insanların sağlık sonuçlarını genetik etkilerden veya sağlık hizmetlerine erişimden daha fazla etkileyebileceğine işaret edildi.

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Raporda, sağlık alanındaki eşitsizliklerin, sosyal dezavantaj seviyeleri ve ayrımcılık düzeyleriyle yakından bağlantılı olduğu vurgulanarak, "Bu eşitsizlikler, ayrımcılık ve marjinalleşmeyle karşı karşıya kalan nüfuslarda daha da kötüleşir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkeler arasındaki sağlık eşitsizliklerinin sıklıkla arttığını gösteren yeterli kanıtlar bulunduğuna işaret edilen raporda, daha yoksul ülkelerde doğan çocukların 5 yaşından önce ölme olasılığının daha zengin ülkelere göre 13 kat daha fazla olduğu belirtildi. Gelir eşitsizliği, yapısal ayrımcılık, çatışma ve iklim değişikliğini içeren önlemlerin köklü sağlık eşitsizliklerinin üstesinden gelmek için anahtar olduğu vurgulanan raporda, "İklim değişikliğinin önümüzdeki 5 yıl içinde 68 ila 135 milyon kişiyi daha aşırı yoksulluğa iteceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullanıldı. Dünya genelinde 3,8 milyar kişinin, sağlık sonuçları üzerinde doğrudan ve kalıcı etkisi olan yeterli sosyal koruma kapsamından yoksun olduğuna dikkati çekilen raporda, ulusal ve yerel hükümetlerin yanı sıra sağlık alanında çalışmalar yürütenlere ve sivil toplum kuruluşu liderlerine, ekonomik eşitsizliği ele alma, sosyal altyapıya ve küresel kamu hizmetlerine yatırım yapma çağrısı yapıldı. "NEREDE OLDUĞUMUZ, SAĞLIĞIMIZI VE REFAHIMIZI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLİYOR" Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın eşit bir yer olmadığını belirterek, "Nerede doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız, çalıştığımız ve yaşlandığımız, sağlığımızı ve refahımızı önemli ölçüde etkiliyor. Ancak daha iyiye doğru bir değişim mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, "Rapor, birbirine bağlı sosyal belirleyicileri ele almanın önemini gösteriyor. Rapor, ülkelerin herkesin sağlık sonuçlarını iyileştirmesine yardımcı olmak için bulguya dayalı strateji ve politika önerileri de sunuyor" ifadelerini kullandı.