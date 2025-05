DSÖ'nün "pandemi anlaşması"yla küresel salgınlarla ortak mücadele hedefleniyor

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) üye ülkeler, gelecekteki salgın tehditlerine karşı daha hazır olmak amacıyla 3 yıldan fazla süredir yürütülen "salgın anlaşması" konusundaki müzakerelerin ardından nisan ayında taslak metinde uzlaşmaya vardı.

Cenevre'de 19-27 Mayıs tarihlerinde toplanacak DSÖ'nün karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesi'nde söz konusu anlaşmanın görüşülmesi bekleniyor.

"Salgın anlaşması" ve bununla ilgili sürece ilişkin açıklamada bulunan DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Ghaleb Sadeq Atatrah, Covid-19'un ardından başlatılan ve müzakere süreciyle geliştirilen anlaşmanın gelecekteki küresel salgınları önleme, hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Atatrah, "Anlaşmanın amacı, Covid-19'un sağlık, sosyal yapı ve ekonomi üzerindeki yıkıcı etkilerinin bir daha tekrarlanmamasını sağlamak. Anlaşma, daha birleşik, hakkaniyetli ve hazırlıklı bir küresel sağlık sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Dr. Atatrah, anlaşmanın patojen erişimi ve fayda paylaşımı sistemi kurulması, "tek sağlık" yaklaşımıyla önleme çabalarının güçlendirilmesi, küresel araştırma-geliştirme kapasitesinin artırılması, teknoloji transferi, küresel tedarik zinciri ve finans mekanizmalarının oluşturulması gibi tedbirleri içerdiğini aktardı.

Salgın anlaşması taslağı ve UST'de yapılacak değişikliklerin içeriğine sadece üye devletlerin karar verdiğini vurgulayan Atatrah, "DSÖ, sekretarya yani kolaylaştırıcı görevi görmüş olsa da metinleri müzakere eden, şekillendiren ve nihai hale getirenler ülkelerdir. Bununla birlikte her ülke bu metinleri kendi ulusal kanunlarına uygun şekilde onaylayacak ve uygulayacaktır. Bu, ulusal egemenlik ve ulusal karar alma temelli bir süreçtir" bilgisini paylaştı.

Atatrah, DSÖ'ye ulusal sağlık kararlarını etkileme gücünün verilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, şunları kaydetti: "Taslak anlaşma, her ülkenin 'kendi sağlık politikaları doğrultusunda yasa yapma ve yasa uygulamaya dair egemenlik hakkını' açıkça teyit etmektedir. DSÖ kapanma uygulamaz ve kimseyi kapanma uygulamaya zorlayamaz, aşıları zorunlu kılmaz veya ulusal yasaları devre dışı bırakamaz. Bilimsel tavsiyelerde bulunuyoruz ancak kararlar her zaman ülkelere aittir.

Sadece bu anlaşmaları korumak için değil, gerçeği ve nihayetinde hayatları korumak için de bu yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmemiz kritik öneme sahiptir. Dünyanın bu anlaşmalara ihtiyacı var ve başarısız olmayı göze alamayız. Pandemi anlaşması ve güncellenmiş UST, gelecek nesillere karşı ortak taahhüdümüzdür. Pandemiye hazırlık, ortak bir küresel sorumluluktur. Bunu her ülke, her toplum, her ses birlikte yapmalıdır."