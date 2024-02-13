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        Haberler Sağlık DSÖ: Küresel salgınlarla mücadele "yalanlar ve komplo teorileri" nedeniyle tıkanıyor

        DSÖ: Küresel salgınlarla mücadele "yalanlar ve komplo teorileri" nedeniyle tıkanıyor

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 gibi olası küresel salgınlarla mücadele etmek için yapılacak anlaşmanın "yalanlar ve komplo teorileri" nedeniyle tıkandığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:58
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        DSÖ: Küresel salgınlarla mücadele "yalanlar ve komplo teorileri" nedeniyle tıkanıyor
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        Ghebreyesus, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen "2024 Dünya Hükümetler Zirvesi"nde konuştu.

        Covid-19 gibi küresel salgınlardan korunmak için DSÖ'ye üye devletlerin Aralık 2021'de Cenevre'de bir araya geldiğini hatırlatan Ghebreyesus, tarafların Cenevre'de olası salgınlara karşı tedbir alması gerektiği konusunda mutabakata vardığını fakat üye devletlerin "yalanlar ve komplo teorileri" nedeniyle anlaşmayı imzalamadığını ifade etti.

        Ghebreyesus, DSÖ'nün üye devletler üzerinde söz sahibi olacağı yönünde komplo teorileri üretildiğine dikkati çekerek, yapılacak anlaşmanın DSÖ'ye herhangi bir devlet üzerinde güç tanımayacağını söyledi.

        Covid-19 gibi farklı salgınların yaşanabileceğini belirten Ghebreyesus, dünyanın bu duruma hazırlıklı olmadığını ifade etti.

        Ghebreyesus, komplo teorilerinin insan hayatını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

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