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        Haberler Sağlık DSÖ: Gazze’de bulaşıcı hastalıklar bombalardan daha fazla insan öldürebilir

        DSÖ: Gazze’de bulaşıcı hastalıklar bombalardan daha fazla insan öldürebilir

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 1.3 milyon kişinin barınaklarda yaşadığını, çok sayıda bulaşıcı hastalığın görülmeye başladığını belirtti. Ghebreyesus, "Yaşam koşulları ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği göz önüne alındığında, hastalıklar bombalardan daha fazla insanı öldürebilir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:10 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:11
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        DSÖ: Gazze'de bulaşıcı hastalıklar bombalardan daha fazla insan öldürebilir
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        Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün yaptığı açıklamada Gazze’de an itibarıyla 1.3 milyon kişinin barınaklarda yaşadığını belirtti.

        Ghebreyesus, kalabalık sebebiyle yardımlara erişimde problem yaşandığını ve hijyen sorunları sebebiyle bulaşıcı hastalık riskinin arttığının da altını çizdi. Ghebreyesus, açıklamasında “Yaşam koşulları ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği göz önüne alındığında, hastalıklar, bombalardan daha fazla insanı öldürebilir” ifadelerine yer verdi.

        "BULAŞICI HASTALIK RİSKİ GİDEREK ARTIYOR"

        Ghebreyesus, şu ana kadar hastalığa yakalanmış kişi sayısını paylaşarak, barınaklarda yaşayan insanların 111 bininde solunum yolu enfeksiyonu, 12 bininde uyuz, 11 bininde bit, 36 bininde ishal, 24 bininde deri döküntüsü, 2 bin 500 kişide cilt rahatsızlıkları, 2 bin 500 kişide su çiçeği ve 1100 kişide de sarılık hastalıklarının tespit edildiğini söyledi.

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