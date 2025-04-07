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        Haberler Sağlık DSÖ, Dünya Sağlık Günü temasını "Anne ve Yenidoğan Sağlığı" olarak belirledi | Sağlık Haberleri

        DSÖ, Dünya Sağlık Günü temasını "Anne ve Yenidoğan Sağlığı" olarak belirledi

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl için 7 Nisan Dünya Sağlık Günü temasını "Anne ve Yenidoğan Sağlığı" olarak belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 09:57 Güncelleme: 07.04.2025 - 09:57
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        DSÖ, Dünya Sağlık Günü temasını "Anne ve Yenidoğan Sağlığı" olarak belirledi
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        DSÖ'nün Türkiye'deki yeni Temsilcisi Dr. Tasnim Ghaleb Sadeq Atatrah, Türkiye'nin, DSÖ Avrupa Bölgesinde öncelikli ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

        Türkiye'nin özellikle sağlık programlarında iyi uygulamalarıyla liderlik ettiğine değinen Atatrah, Covid-19 salgını sürecinde Türkiye'nin örnek bir duruş sergilediğini anımsattı.

        Virüsün tüm dünyayı ayrım gözetmeksizin etkilediğini hatırlatan Atatrah, DSÖ'nün Avrupa Bölge Çalışma Planı kapsamında acil durumlara hazırlık, müdahale ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine öncelik verilmesinin önemine vurgu yaptı.

        Atatrah, ayrıca salgından çıkarılan derslerin ülkeler arasında paylaşılmasının da bu sürecin önemli bir parçası olduğunu dile getirerek, "Virüs sınır tanımıyor, vize tanımıyor, herkesi etkiliyor. Bu nedenle tüm ülkelerin güçlü acil durum hizmetleri ve etkili müdahale sistemleri kurması hayati önemdedir" dedi.

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        Türkiye'nin sağlık sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Atatrah, "Türkiye'nin sağlık sistemine baktığımızda, özellikle aile sağlığı ve toplum temelli hizmetlerde güçlü bir yapı görüyoruz. Bu durum hem Covid-19 pandemisinde hem de deprem müdahalesinde açıkça görüldü. Hükümetin ve Sağlık Bakanlığının çabaları takdire şayan. Bizim temel ilkemiz, herkes için sağlık. Herkes güvende olmadıkça kimse güvende değildir. Bu yaklaşım, Türkiye ile işbirliğimizin temelini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

        "GELECEKTEKİ PANDEMİLERE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

        Atatrah, DSÖ'nün bulaşıcı olmayan hastalıklar (kanser, kalp hastalıkları gibi) üzerine de çalıştığını, bu hastalıkların hem hastalık yüküne hem de ölümlere önemli ölçüde katkıda bulunduğunu söyledi.

        Bu alanda yeni eylem planları ve stratejiler geliştirildiğini belirten Atatrah, aynı zamanda bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin de öncelikli alanlar arasında olduğunu vurguladı.

        Gelecekte yeni salgınların yaşanabileceğine işaret eden Atatrah, "Yeni pandemiler olabilir ve biz buna hazırlıklı olmalıyız. Aşılama ve bağışıklama programları konusunda da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

        Atatrah, sağlığın sadece hastanelerle sınırlı olmadığını ifade ederek, "Sağlık, toplumun tüm kesimlerinin katkı sunduğu bir alandır. Özellikle DSÖ'nün benimsediği Tek Sağlık yaklaşımı, insan, hayvan, bitki ve paylaşılan çevre arasındaki karşılıklı bağı tanıyarak, en iyi sağlık sonuçlarına ulaşmayı hedefler. Bu nedenle eğitim ve çevre sektörleriyle çapraz sektör işbirlikleri kurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

        2025 YILI TEMASI: ANNE VE YENİDOĞAN SAĞLIĞI

        7 Nisan Dünya Sağlık Gününün bu yılki teması olan "Anne ve Yenidoğan Sağlığı" hakkında bilgi veren Atatrah, bu konunun küresel ölçekte önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunun altını çizdi.Dünya genelinde 2020 yılında yaklaşık 287 bin annenin hayatını kaybettiğini aktaran Atatrah, "Bu yılın mesajı, Sağlıklı Başlangıçlar, Mutlu Yarınlar. DSÖ yalnızca Dünya Sağlık Gününde değil, yıl boyunca anne sağlığına odaklanmayı sürdürecek" dedi.

        Türkiyeye bu alandaki güçlü sağlık sistemi için teşekkür eden Atatrah, "Türkiyede anneler ve bebekler doğum sırasında ve sonrasında kaliteli sağlık hizmetlerine erişebiliyor. Bu, güçlü bir sistemin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

        Toplum sağlığı ve birinci basamak sağlık hizmetleri açısından da Türkiyenin iyi bir örnek olduğunu dile getiren Atatrah, özellikle anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin güçlü olduğunu belirtti.

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