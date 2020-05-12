DSÖ'den aşı açıklaması!

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Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, koronavirüs aşısı için yürütülen çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Sözcü açıklamasında, "Koronavirüsler çok aldatıcı virüslerdir. Bu nedenle onlara karşı bir aşı üretmek zor" ifadelerini kullandı.

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