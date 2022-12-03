Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

DSÖ, Çin'in sıkı Covid-19 tedbirlerini hafifletme girişimini olumlu karşıladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de "sıfır Covid-19 vakası" kapsamında uygulanan ve halkın tepkisine yol açan karantina ve kapanma gibi sert tedbirlerin hafifletilmesi girişimlerine destek verdi

Giriş: 03.12.2022 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
DSÖ, Çin'in sıkı Covid-19 tedbirlerini hafifletme girişimini olumlu karşıladı
AA

DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Dr. Michael Ryan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Çin'in sıkı Covid-19 tedbirlerini hafifletme girişimine dair gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Ryan, Çin'in Covid-19 ile mücadele stratejisine değişikliğe gitmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sıfır vaka stratejisi sürdürülebilir değil. Omicron varyantının bulaşıcılık hızı, her bir Covid-19 vakasını durdurmayı imkansız kılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ üyesi ülkelerin Covid-19 ile mücadeleye dair kararları halkın yararına alması gerektiğini vurgulayan Ryan, "Bundan sonra belirlenecek stratejiler, Çin halkının geçimi, refahı ve insan hakları ile virüsün kontrol edilmesi arasında denge sağlamalı" dedi.

Çin'de sonbahardan bu yana Omicron varyantının bulaşıcılığının artması nedeniyle hükümet, sıfır vaka tedbirleri kapsamında salgının etkili olduğu bölgelerde karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler almıştı.

Katı tedbirlere tepki gösteren halk son bir haftadır ülkenin farklı bölgelerinde hükümeti protesto etmişti.

Protestoların ardından Çin'in salgınla mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanlarıyla yaptığı toplantıda, kısıtlayıcı tedbirlerde küçük ve aşamalı değişiklikler yapılması gerektiğini belirtmişti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ahırkapı açıklarında 2 gemi çarpıştı
Ahırkapı açıklarında 2 gemi çarpıştı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
İsveç, terör örgütü PKK üyesi Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
İsveç, terör örgütü PKK üyesi Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.