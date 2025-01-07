DSÖ: Çin'de bildirilen solunum yolu hastalıkları kış mevsimi için olağan seviyelerde

Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Çin'de görülen solunum yolu virüslerine ve özellikle insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına yönelik medyanın önemli bir ilgisi olduğuna işaret eden Harris, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin raporunda, kış aylarında beklenildiği gibi ülkede bir dizi solunum yolu enfeksiyonunda artış olduğunun aktarıldığını hatırlattı.

Harris, Çin'in grip benzeri hastalıklar ve şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonları için bir koruyucu gözetim sistemi olduğunu hatırlatarak, "Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu enfeksiyonlara neden olan patojenler biliniyor. Bunlar arasında mevsimsel grip virüsü, solunum sinsityal virüsü (RSV), HMPV ve Covid-19'a neden olan virüs yer alıyor" dedi.

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Çin'de patojenler arasında en yaygın olanın mevsimsel grip olduğunu ve bunun arttığını belirten Harris, geçen yıl sonunda grip için pozitif test oranının semptom gösteren kişiler arasında yüzde 30'dan fazla olduğunu kaydetti.

Harris, "Çin'de bildirilen solunum yolu enfeksiyonu seviyeleri kış mevsimi için olağan seviyede. Yetkililer hastane kullanımının şu anda geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük olduğunu, acil durum bildirimi veya müdahalesi yapılmadığını bildiriyor. DSÖ'nün Küresel Grip Gözetim ve Müdahale Sistemi, şu anda kış mevsiminin yaşandığı Asya, Avrupa, Afrika'nın bazı bölgeleri ve Karayipler'deki birkaç ülkede gripte artan eğilimler kaydetti" ifadelerini kullandı.