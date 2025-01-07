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        Haberler Sağlık DSÖ: Çin'de bildirilen solunum yolu hastalıkları kış mevsimi için olağan seviyelerde | Sağlık Haberleri

        DSÖ: Çin'de bildirilen solunum yolu hastalıkları kış mevsimi için olağan seviyelerde

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Çin'de bildirilen solunum yolu hastalıklarının kış mevsimi için olağan seviyelerde olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:10 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:10
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        DSÖ: Çin'de bildirilen solunum yolu hastalıkları kış mevsimi için olağan seviyelerde
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        Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        Çin'de görülen solunum yolu virüslerine ve özellikle insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına yönelik medyanın önemli bir ilgisi olduğuna işaret eden Harris, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin raporunda, kış aylarında beklenildiği gibi ülkede bir dizi solunum yolu enfeksiyonunda artış olduğunun aktarıldığını hatırlattı.

        Harris, Çin'in grip benzeri hastalıklar ve şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonları için bir koruyucu gözetim sistemi olduğunu hatırlatarak, "Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu enfeksiyonlara neden olan patojenler biliniyor. Bunlar arasında mevsimsel grip virüsü, solunum sinsityal virüsü (RSV), HMPV ve Covid-19'a neden olan virüs yer alıyor" dedi.

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        Çin'de patojenler arasında en yaygın olanın mevsimsel grip olduğunu ve bunun arttığını belirten Harris, geçen yıl sonunda grip için pozitif test oranının semptom gösteren kişiler arasında yüzde 30'dan fazla olduğunu kaydetti.

        Harris, "Çin'de bildirilen solunum yolu enfeksiyonu seviyeleri kış mevsimi için olağan seviyede. Yetkililer hastane kullanımının şu anda geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük olduğunu, acil durum bildirimi veya müdahalesi yapılmadığını bildiriyor. DSÖ'nün Küresel Grip Gözetim ve Müdahale Sistemi, şu anda kış mevsiminin yaşandığı Asya, Avrupa, Afrika'nın bazı bölgeleri ve Karayipler'deki birkaç ülkede gripte artan eğilimler kaydetti" ifadelerini kullandı.

        HMPV'nin yeni bir virüs olmadığını ve ilk olarak 2001'de görüldüğünü de hatırlatan Harris, bunun kış ve ilkbaharda dolaşan yaygın bir virüs olduğunu anımsattı.

        Harris, DSÖ'nün kış mevsiminde hasta olmaktan kaçınmanın ve basit önlemler almanın virüsün yayılmasını önleyebileceğini de söyledi.

        Yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf kişilerin daha yüksek risk grubunda olduğuna da dikkati çeken Harris, bu kişilerin hasta hissetmeleri halinde tıbbi yardım alması gerektiğini de söyledi.

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