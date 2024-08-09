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        Haberler Sağlık DSÖ Başkanı Mpox için acil durum komitesi kurmayı düşündüğünü açıkladı | Sağlık Haberleri

        DSÖ Başkanı Mpox için acil durum komitesi kurmayı düşündüğünü açıkladı

        Dünya Sağlık Örgütü başkanı geçtiğimiz Pazar günü Afrika'da büyüyen mpox (maymun çiçeği) salgını için uluslararası acil durum ilan edilmesinin gerekip gerekmediğine dair tavsiyede bulunması için uzmanlardan oluşan bir komite kurmayı düşündüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 09:30 Güncelleme: 09.08.2024 - 09:30
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        DSÖ mpox için acil durum komitesi kurmayı planlıyor
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        Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde, civarındaki Afrika ülkelerinde virusun yakın zamanda tespit edilen bir şusu nedeniyle vakalar artmıştı.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, BM sağlık kuruluşu, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, yerel yönetimler ve diğer ortakların salgına müdahalelerini artırdığını söyledi.

        Tedros sosyal medya platformu X’te “Ancak kapsamlı bir müdahale için daha fazla fon ve desteğe ihtiyaç var” dedi.

        "Mpox salgını için uluslararası düzeyde endişe verici halk sağlığı acil durumu (PHEIC) ilan edilip edilmemesi konusunda bana tavsiyelerde bulunması için bir Uluslararası Sağlık Mevzuatı acil durum komitesi kurmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        PHEIC, DSÖ’nün verebileceği en büyük alarmdır. DSÖ başkanı olarak Tedros alandaki uzmanlardan oluşan bir komitenin tavsiyesi üzerine böyle bir acil durum ilan edebilir.

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