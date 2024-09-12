DSÖ açıkladı: Gazze'deki 97 hasta ve ağır yaralının tıbbi tahliyesi yapıldı

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen tıbbi tahliyeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"DSÖ, BAE Dışişleri Bakanlığı ve ortaklarıyla işbirliği yaparak bugün Ekim 2023'ten bu yana en büyük tıbbi tahliyeyi gerçekleştirerek, 97 hasta ve ağır yaralı ile 155 refakatçiyi Gazze'den tahliye etti." ifadesini kullanan Ghebreyesus, hastaların, özel tedavi için Abu Dabi'ye doğru gitmek üzere Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı üzerinden İsrail'deki Timna (Ramon) Havalimanı'na nakledildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, tahliye edilenler arasında kanser, travma ve yaralanmalar dahil çok çeşitli hastalıkları olan 45 çocuk ve 52 yetişkin olduğunu kaydetti. Ciddi operasyonel zorluklara ve güvenlikle ilgili endişelere rağmen DSÖ ve ortaklarının hastaların transferini sağladığını bildiren Ghebreyesus, "Tüm olası rotalar üzerinden tahliye koridorlarının kurulmasını talep ediyoruz. Sonuç olarak tüm hastalar için en iyi tedavi ateşkestir." ifadelerini kullandı. *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.