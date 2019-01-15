Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini ve gelecek dönem hedeflerini değerlendirdi.

Özellikle son 16 yılda baraj, gölet, sulama tesisi, içme suyu ve arıtma tesisi ile atık su arıtma tesisleri ve hidroelektrik santralleri inşa ettiklerini, derelerin ıslahını gerçekleştirdiklerini belirten Aydın, sosyal yaşam alanları oluşturarak vatandaşların kullanımına sunduklarını ifade etti.

Aydın, "2003-2018 döneminde toplam 156,48 milyar lira yatırım yaptık. Bu dönemde 563 baraj, 547 HES, 303 gölet, bin 332 sulama tesisi, 207 toplulaştırma, 236 içme suyu tesisi, 17 atık su tesisi, 4 bin 782 taşkın koruma tesisi, 44 hayvan içme suyu göleti olmak üzere toplam 8 bin 31 tesisi milletimizin hizmete sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

"SULANAN ALANLARDAN HEDEF 6,64 MİLYON HEKTAR"

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Konya Ovası projeleri kapsamında sulama projeleri çalışmalarına devam edildiğini vurgulayan Aydın, "Bunlar tamamlandığında, sulamada 6,6 milyar dolar, enerjide 4,9 milyar dolar, içme suyunda 615 milyon dolar olmak üzere milli ekonomiye yıllık toplam 12 milyar dolar katkı sağlayacaktır." bilgisini verdi.

Aydın, 2002'de 4,8 milyon hektar olan sulanan alanların, imkanlar doğrultusunda bu yıl 6,64 milyon hektara çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

"46 MİLYON KİŞİYE İLAVE İÇME SUYU SAĞLANDI"

81 İl İçme Suyu Eylem Planı'nı hazırladıklarına, bu çerçevede şehirlerin 2040, 2050, 2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturduklarına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"İçme suyu temin çalışmaları kapsamında, Türkiye genelinde Ekim 2018 itibarıyla işletmeye alınan 236 tesisle yaklaşık 46 milyon kişiye ilave içme suyu sağlanmıştır. Bununla birlikte asrın projesi olan KKTC Su Temin Projesi başta olmak üzere büyük su ve baraj projelerini tamamlayarak kullanıma açtık."

"YUSUFELİ BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Büyük su işleri kapsamında bulunan Türkiye'nin vizyon projelerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Aydın, dünyanın sayılı büyük barajlarından Ermenek ve Deriner'i tamamladıklarını vurguladı.

"Türkiye'nin en yüksek barajı" unvanını eline alacak Yusufeli'nde gövde dolgu çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Burası, çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde olup 275 metre yüksekliğiyle kendi sınıfında dünyanın en yüksek üçüncü barajıdır. Tesisin kurulu gücü 558 megavat olup, yıllık elektrik üretimi bin 888 cigavattır. Projenin tamamlanmasıyla milli ekonomiye yıllık 600 milyon lira katkı sağlayacaktır. Baraj inşaatında gövde beton imalatı devam etmekte olup, dolgu 60 metre yüksekliğe ulaşmıştır."

Ankara İçme Suyu Projesi Gerede Sistemi kapsamında yürütülen Gerede Tüneli'nde kazı çalışmalarının tamamlandığını belirten Aydın, "Türkiye'nin en uzun tüneli Gerede Tüneli'nin uzunluğu 31 bin 592 metre olup, 4,5 metre çapındadır. Yıllık 226 milyon metreküp su sağlanacak projeyle 2050 yılına kadar Ankara'nın su ihtiyacı giderilecektir. Bolu-Gerede'deki Ulusu Çayı'ndan alınan sular tünel vasıtasıyla Çamlıdere Barajı'na iletilecek, projeyle 3 milyon kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak." ifadelerini kullandı.

"SİLVAN BARAJI İNŞAATININ YÜZDE 56'SI TAMAMLANDI"

Aydın, 6,3 milyar liraya mal olacak Silvan Projesi'nin ise 8 depolama tesisi ve sulama tesislerinden oluştuğunu bildirdi.

Proje tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekar tarım alanının sulamaya açılacağına dikkati çeken Aydın, Silvan Barajı'nın, Dicle Nehri üzerindeki en büyük sulama maksatlı baraj olacağını ve ekonomiye yılda 1 milyar lira katkı sağlayacağını vurguladı.

Baraj inşaatında gövde dolgusunun yüzde 52'sinin tamamlandığını kaydeden Aydın, baraj inşaatında genel fiziki gerçekleşme seviyesinin ise yüzde 56'ya ulaştığını ifade etti.

"ILISIU BARAJI'NDA SONA GELİNDİ"

Dicle Havzası'nda inşaatı devam eden Ilısu Barajı'nda sona gelindiğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin ikinci büyük barajı olacak Ilısu Barajı ve HES Projesi, Dicle Nehri üzerinde yer alan en büyük proje olmasının yanında, bin 200 megavat kurulu gücüyle de ülkemizin en büyük dördüncü hidroelektrik santralidir. Ilısu Barajı ve HES, ürettiği enerjiyle ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak."

Aydın, projelerin yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerini iletti.