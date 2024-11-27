DSİ 515 personel alımı yapıyor! DSİ personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ne?
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 515 işçi alacağını duyurdu. Ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinden teknisyen ve sondaj işçilerine kadar geniş bir yelpazede yapılacak alımlarla ilgili detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular noter kurası ve yazılı sınav yöntemiyle değerlendirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni istihdamlarla DSİ'nin saha çalışmalarının daha verimli hale geleceğini belirtti. Adaylar, başvurularda son tarihi ve şartlarına ilişkin detayları araştırıyor. İşte merak edilenler...
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Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ), 515 işçi alımı için düğmeye bastı. Kurumun farklı pozisyonlar için yapacağı alımlar, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla resmiyet kazandı. Noter kurası ve sınav yöntemiyle belirlenecek personeller arasında teknisyen, operatör ve sondaj işçileri yer alıyor. Bakan İbrahim Yumaklı, bu istihdamla sahada ihtiyaç duyulan personel eksikliğinin giderileceğini vurguladı. İş arayan vatandaşlar ise başvuru şartları ve tarihlerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte güncel bilgiler...
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DSİ 515 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla @dsigovt'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, 515 adet sürekli işçi kadrosuna atanacaklardan 263 adedi doğrudan noter kurasıyla, 252 adedi ise sınav yöntemiyle belirlenecek.
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DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?
Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 25-29 Kasım 2024 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanacak. Adaylar, ilan süresince başvurularını bu kurum üzerinden yapacak.
İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilecek.
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DSİ 515 İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) 263 adet sürekli işçi kadrosuna Alet Operatörü, Aşçı Yardımcısı, Bakımcı-Yağcı, Bekçi, Düz İşçi, Hidrolog Yardımcısı, Jeofizik Teknisyeni, Laborant Yardımcısı, Sondaj İşçisi, Su Dağıtım Teknisyeni, Sürveyan, Şoför, Teknisyen, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı ve Usta Yardımcısı alınacak.
Sınav yöntemiyle 252 adet sürekli işçi kadrosuna Ekskavatör, Dozer ve Greyder Operatörü alınacak.
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DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.
İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecek.
Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.
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GENEL ŞARTLAR
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
5) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
6) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.
7) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.
8) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir. İşe göndermede öncelikli olma hali yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
9) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
10) Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
11) Alet Operatörü, Aşçı Yardımcısı, Bakımcı-Yağcı, Bekçi, Düz İşçi, Hidrolog Yardımcısı, Jeofizik Teknisyeni, Laborant Yardımcısı, Sondaj İşçisi, Su Dağıtım Teknisyeni, Sürveyan, Şoför, Teknisyen, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı ve Usta Yardımcısı kadrolarına atanacaklar doğrudan noter kurasıyla(sınava tabi tutulmaksızın.) belirlenecektir. Alım yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, asıl sayısının 4 katı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
12) Ekskavatör Operatörü, Dozer Operatörü ve Greyder Operatörü kadrosuna atanacaklar meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutularak belirlenecektir. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup; yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için, sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır. Sınav sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup alım yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asıl, alım yapılacak kadro sayısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
13) İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için belirtilen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları veya gerçeğe aykırı belge ibraz ettikleri tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.
14) Adayların atanacakları kadrolarla ilgili mesleğini yapmasında herhangi bir sağlık sorunu veya engeli bulunmadığına ilişkin tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
15) Şoför, Operatör (ekskavatör, dozer, greyder), Treyler Operatör Yardımcısı kadrolarına atanacak adayların Sağlık Bakanlığından onay almış Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporunu ibraz etmesi gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
16) İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.
17) Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
18) Kurumumuza ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.
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