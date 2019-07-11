11 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dosya paylaşım uygulaması Dropbox, yeni servisini duyurdu. Dropbox Transfer adını taşıyan servis ile kullanıcılar, tek seferde 100 GB büyüklüğe sahip dosyaları bile paylaşabilecek. Paylaşılmak istenen bu dosya için sürükle/bırak yöntemi veya Dropbox uygulaması kullanılabilecek.
Dropbox hesabı olmayanlara bile dosyalara erişme izni veren yeni serviste, karşı tarafın dosyayı indirebilmesi için bir link veya gönderilen e-posta yeterli olacak. Ayrıca kullanıcılar isterlerse güvenlik için paylaştıkları dosyalara şifre veya son erişim tarihi de koyabilecek.
ARKA PLAN ÖZELLEŞTİRİLEBİLECEK
Dropbox Transfer ile paylaşılan dosyalar indirildiğinde, gönderen kişiye bir bildirim gönderilecek. Yeni servis kullanıcılara kişiselleştirme imkanı da sunacak.
Transfer indirme sayfasında gösterilen arka plan resmi, kullanıcı tarafından değiştirilebilecek, logo veya özel bir resim eklenebilecek. Bu şekilde kullanıcılar dosya transferleri için bağlantılarını özelleştirebilecek. Beta testleri başlayan Dropbox Transfer servisinin yakın zamanda tüm kullanıcılara açılması planlanıyor.
ALTERNATİFİ ÇOK AMA...
İnternet kullanıcıları için halihazırda piyasada dosya paylaşımı konusunda Dropbox’ın yanısıra, Google Drive, Box, Amazon Drive, WeTransfer, Microsoft One Drive, Firefox Send gibi bir çok alternatif bulunuyor. Ancak bunların çoğunda tek seferde yapılan dosya paylaşımı için sınırın 1 GB ile 25 GB arasında değiştiğini de hatırlatalım.
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