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        Haberler Gündem Drift yapıp o anları paylaşınca ceza aldı

        Drift yapıp o anları paylaşınca ceza aldı

        Gaziosmanpaşa'da lastik yakarak drift yapan sürücü, o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 01:02 Güncelleme: 17.12.2023 - 01:07
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        Drift yapıp o anları paylaşınca ceza aldı
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        Polisin incelemesinden sonra kimliği tespit edilerek yakalanan T.E.'ye 23 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

        Gaziosmanpaşa Cahit Zarifoğlu Caddesi Çamlık mevkisinde otomobili ile lastik yakan ve drift yapan sürücü, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, görüntülerin sosyal medyada yer alması ile birlikte çalışma başlatıldı.

        SÜRÜCÜ BELGESİ 60 GÜNLÜĞÜNE ELİNDEN ALINDI

        Kimliği belirlenerek yakalanan T.E'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Drift yapmak', 'Kara yolunda tehlike oluşturacak şekilde duman çıkaran araç kullanmak', 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak', 'Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak' maddelerinden toplam 23 bin 400 TL idari para cezası verildi.

        Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan T.E. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan adli işlem yapıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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