11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Sultangazi'de babasına ait otomobille eve giderken drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye, "Bizi mi öldüreceksin" uyarısında bulunan Yılmaz Yılmaz iddiaya göre 30 kişilik grubun saldırısına uğradı.
DHA'nın haberine göre otomobili parçalanan Yılmaz, "Hepsinin gözü dönmüştü. Otomobile kaldırım taşı attılar. Bir yandan onlarla boğuşuyordum, bir yandan da 155 Polis İmdat Hattı'nı aradım" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.
DEHŞETİ YAŞADI
Olay, geçtiğimiz hafta Pazar günü saat 00.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Yılmaz (24) kuaförden çıktıktan sonra babasına ait otomobille eve giderken Ordu Caddesi'nde karşı yönden gelen bir araç sürücüsünün drift yaptığını gördü.
Yılmaz, araç sürücüsüne tepki göstererek, "Bizi mi öldüreceksin?" dedi. Bunun üzerine araçtan inen sürücü, Yılmaz'a doğru yürüyerek saldırmaya başladı. Kısa bir süre sonra sürücünün arkadaşları olduğu düşünülen yaklaşık 30 kişi de olay yerine gelerek, Yılmaz'a ve kullandığı araca saldırmaya başladı. Kendini korumaya çalışan Yılmaz, bir yandan da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerden araç sürücüsü ve bazıları kısa bir süre yakalanarak, gözaltına alındı. Araç sürücüsünün uyuşturucudan çok sayıda poliste kaydı bulunduğu öğrenildi.
"HEPSİNİN GÖZÜ DÖNMÜŞTÜ"
Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Yılmaz Yılmaz, "Berberden çıktım. Babamın arabasıyla eve gidiyordum. Ordu Caddesi'nde karşıdan gelen bir araba el freni çekti. Arabayı olduğu gibi döndürdü. Kendimi son anda sağa attım. Az bir şey dikkat etmesem ön taraf patlayacak, belki orada öleceğiz. Sonra selektör yaptım, durdurdum arkadaşı. Kendisine 'sen ne yapıyorsun bizi mi öldüreceksin?' dedim. O da haplanmış belli. Gözü dönmüştü. Orada bir arbede başladı. 5-10 saniye içerisinde bunlar 25-30 kişi oldular. Bir yandan onlarla boğuşuyorum. Bir yandan 155'i arıyorum. 5 dakika sonra polis geldi ama öncesi 25-30 kişi aracımıza saldırdı. Kaldırım taşı attılar. Arabanın içine girmeye çalıştılar. Ben bir an önce arabayla oradan uzaklaşmaya çalışıyorum. Oradan gitmeyeyim diye kontağın üzerindeki anahtarı aldılar. Hepsinin gözü dönmüştü. Ben de darp edildim. Burnuma darbe aldım. Hastaneye gittik darp raporu aldık. O gece sabaha kadar karakoldaydım. Polis olayın peşine düştü. Saldıranlardan 3-5 tanesi yakalandı" dedi.
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