Drift atarken kaza yaptı polise direndi
Kastamonu'da aracıyla drift atmaya çalışırken kaza yapan, ardından da polise direnen sürücü tutuklandı.
Kastamonu'da Rauf Denktaş Bulvarı'nda drift yapmaya çalışan otomobil sürücüsü F.İ, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı.
Kaza sonrası olay yerine giden polis ekiplerine direnen sürücü ve beraberindeki 2 kişi, polislerin görevlerini yapmasını engellemeye çalıştı.
Bunun üzerine gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
F.İ. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.