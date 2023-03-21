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Dries Mertens'in dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ancak Dries Mertens'in dönüş tarihi de belli oldu! Tamamen iyileşen Belçikalı yıldızın iznin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacağı, Adana Demirspor maçında ise ilk 11'e döneceği belirtiliyor

Giriş: 21.03.2023 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL
Dries Mertens'in dönüş tarihi belli oldu!

Depremler nedeniyle lige verilen aradaki antrenmanlarda sakatlanan Dries Mertens'in dönüş tarihi belli oldu. İç yan bağlarında zorlanma tespit edilen Belçikalı yıldızdan Galatasaray'a iyi haber geldi.

Bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalar sürdüren Mertens'in sakatlığını tamamen atlattığı öğrenilirken takımla çalışmalara başlayacağı da belirtildi.

Sakatlık sürecinde kendisine iyi bakan, tedavi aşamasında da sıkı çalışan Mertens'in fiziksel açıdan iyi durumda olduğu öğrenilirken Belçikalı yıldızın Adana Demirspor maçıyla birlikte ilk 11'de sahalara dönmesi bekleniyor.

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