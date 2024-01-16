Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        53
        Galatasaray
        GS
        51
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        29
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Kasımpaşa
        KSM
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        25
        MKE Ankaragücü
        MKE
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        21
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        21
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        19
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        16
        İstanbulspor
        İST
        7
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Dries Mertens: Dünyadaki en iyi atmosferlerden biri - Futbol Haberleri

        Dries Mertens: Dünyadaki en iyi atmosferlerden biri

        Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Kayserispor maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ali Sami Yen'de kazanıyoruz çünkü muhteşem bir atmosfer var. Ben bir sürü statta senelerce oynadım. Hatta bugün pazartesi olmasına rağmen taraftarlarımız buraya geldi. 36 yaşındayım ve buradaki atmosferin dünyadaki en güzel atmosferlerden biri olduğunu düşünüyorum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 00:41 Güncelleme: 16.01.2024 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dünyadaki en iyi atmosferlerden biri"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak müsabakayı değerlendiren Mertens, “Elbetteki daha iyi yapabilirdik bu akşam. Tabii sakatlarımızın olduğunu da söyleyebiliriz. 2-0 olabilirdi maç ancak bunu yapmakta zorlandık” dedi.

        "BUGÜN BEN HALLETTİM BAŞKA GÜN BAŞKA OYUNCU DA HALLEDEBİLİR"

        Liderlik özelliğini kullanarak bugünkü galibiyette önemli bir katkı sağladığıyla ilgili ne düşündüğü sorusu üzerine tecrübeli futbolcu, “Evet, dediğiniz gerçek. Bu benim rolüm olabilir. Kulüp belki de beni bunun için buraya getirdi. Bugün ben olurum, perşembe günü başka bir oyuncu olur. Biz burada Türkiye’nin en büyük takımında oynuyoruz. Bugün ben hallettim başka bir gün başka bir oyuncu da halledebilir” sözlerini kaydetti.

        "HAKEMLERLE İLGİLİ OLAYLARDAN SONRA ONLARA DAHA ÇOK SAYGI GÖSTERİLMELİ"

        Karşılaşmanın 28. dakikasında sayılmayan golüyle ilgili de açıklama yapan 36 yaşındaki oyuncu, “Bence bu akşam hakemle ilgili konuşmamamız lazım. Bizim sadece işleri daha iyi yapmamız gerekiyor. Burada daha çok aynaya bakıp kendimize odaklanmalıyız. Açıkçası hakemlerle ilgili olaylardan sonra onlara daha çok saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ben sarı kart aldım. Burada daha çok konuşulması gereken biziz ve hakemlere saygı göstermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

        "BURADAKİ ATMOSFERİN DÜNYADAKİ EN İYİ ATMOSFERLERDEN BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

        Belçikalı futbolcu iç sahadaki galibiyet serisi ve gelecek hafta karşılaşacakları Trabzonspor maçıyla ilgili ise, “Açıkçası gelecek haftayla ilgili zor bir maç olacağını düşünüyorum ben de. Ali Sami Yen’de kazanıyoruz çünkü muhteşem bir atmosfer var. Ben bir sürü statta senelerce oynadım. Hatta bugün pazartesi olmasına rağmen taraftarlarımız buraya geldi. 36 yaşındayım ve buradaki atmosferin dünyadaki en güzel atmosferlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bugün 1-1 olduğunda da desteklerini sundular ve bize enerji sundular. Dolayısıyla burada, Ali Sami Yen’de muhteşem bir atmosferde oynuyoruz” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
        Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
        Irak ve Suriye'ye hava harekatı
        Irak ve Suriye'ye hava harekatı
        "Genç Mertens"
        "Genç Mertens"
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        Cimbom son nefeste!
        Cimbom son nefeste!
        Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Cezası belli oldu
        Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Cezası belli oldu
        Galatasaray'dan dev seri!
        Galatasaray'dan dev seri!
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        İsmail Kartal tarihe geçti
        İsmail Kartal tarihe geçti
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Habertürk Anasayfa