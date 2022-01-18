Türkiye’nin en hızlı ‘unicorn’u oldu!

İki yıllık bir sürede dünyanın en değerli ve en çok yatırım alan mobil oyun şirketlerinden biri olan Dream Games, aldığı yeni yatırımla değerini katladı. Geçen yıl haziran ayında aldığı yatırımla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin üçüncü ‘unicorn’u unvanının sahibi olan Dream Games, 255 milyon dolarlık yeni yatırım alarak, 2.75 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Böylece Dream Games, 6 aylık bir sürede değerini yaklaşık üç katına çıkardı. 2019 yılında kurulan İstanbul merkezli mobil oyun şirketi, bugüne kadar toplam 468 milyon dolar yatırım aldı.
Dream Games’in son bir yılda gerçekleştirdiği üçüncü yatırım turu olan Seri C turuna Discord, King, Revolut, Roblox ve Supercell gibi şirketleri de destekleyen Index Ventures liderlik etti. Yatırım turuna Makers Fund, BlackRock, IVP, Kora ve Balderton Capital gibi önemli fonlar da katıldı.
“MÜHENDİSLİKLE SANATI BULUŞTURUYORUZ”
Oyun geliştirmeye olan yaklaşımlarının, animasyon devi Pixar’ın film yapımcılığına olan yaklaşımına benzediğini belirten Dream Games CEO’su Soner Aydemir, “Mühendislikle sanatı buluşturarak, oyunumuzda yer alan binlerce detayın mükemmel bir uyum içinde olmasını sağlıyoruz. Böylelikle dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından beğenilen, kaliteli bir oyun deneyimi sunmayı başarıyoruz” diye konuştu.
“2021’İN EN ÇOK OYNANAN OYUNLARINDAN BİRİ OLDU”
Firmanın üçüncü yatırım turuna liderlik eden Index Ventures’ın ortağı Stephane Kurgan, Dream Games’in ilk oyunu olan Royal Match'in yakaladığı başarıyla tüm beklentilerini aştığını ifade etti. Kurgan, "Royal Match, 8 ayda 2021'in en çok oynanan mobil oyunlarından biri oldu. Bünyesine kattığı yaratıcı yetenekler, geliştirdiği mühendislik uzmanlığı ve sergilediği örnek iş ahlakı sayesinde Dream Games, sektördeki en iyi şirketlerden birisi haline geldi. Bundan sonra nereye ulaşacaklarını görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.
ROYAL MATCH İLE ABD VE İNGİLTERE’DE İLK 10’A GİRDİ
Şirketten yapılan açıklamaya göre Dream Games'in ilk oyunu olan Royal Match, çıktığı günden bu yana dünya genelinde her ülkeden ve her yaş grubundan milyonlarca kişiye ulaştı. 2021 yılında dünyanın en fazla hasılat yapan mobil oyunlarından biri olan Royal Match, ABD, İngiltere ve diğer büyük pazarlarda en büyük 10 mobil oyundan biri oldu.
2019’da İstanbul'da kurulan Dream Games, 2022 yılında yeni bir oyunun geliştirilmesine başlamayı planlıyor. İstanbul'daki ofislerinde 80 kişilik bir ekibi olan şirket, 2022’de 120 kişiyi daha işe almayı hedefliyor.
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