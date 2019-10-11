11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bünyesinde Nusr-et, Zuma, Kitchenette gibi markaları bulunduran D.ream firmasının eski CEO'su Levent Veziroğlu, ABD'li Grisini Hospitality Group'a (GHG) yönetim kurulu üyesi ve yönetici ortak olarak transfer oldu. ABD'de 15 yıldır yapımı süren ve ilk bölümü yakında açılacak American Dream Meadowlands isimli AVM'nin yeme içme operasyonundan sorumlu olacak. Veziroğlu dünyaca ünlü şef Marc Murphy ile Grisini by Chef Marc markasıyla 24 farklı konseptte mekan açacak.
2020 BAŞINDA AÇILACAK
Grisini'den yapılan açıklamaya göre ikili ilk olarak söz konusu AVM'de 2020 başında 'Avrupa tarzı bir yemek salonu' ve iki kafe açacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Veziroğlu "Marc Murphy ülkenin en sevilen ve yenilikçi şeflerinden birisi. 'Grisini by Chef Marc'ın müthiş bir tecrübe olacağından kuşkumuz yok. American Dream Meadowlands'de yer alacak Grisini Food Hall ve Grisini kahvecilerinde müşterilerimize eşsiz bir damak zevki yaşatacağımız için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.
KONSEPTLERİ MANHATTAN'A TAŞIYACAK
Grisini New Jersey'de yer alan American Dream Meadowlands'deki mekanların ardından burada yarattığı konseptleri Manhattan'a da taşımayı planlıyor. 450 bin metrekarelik bir perakende satış alanına sahip olacak American Dream Meadowlands'te 500 mağaza yer alacak.
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