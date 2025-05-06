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        Haberler Spor Basketbol Draymond'dan Alperen Şengün'e övgü - Basketbol Haberleri

        Draymond'dan Alperen Şengün'e övgü

        Golden State'in önemli oyuncularından Drymond Green, Houston Rocekts'ta forma giyen milli yıldız Alperen Şengün'le ilgili övgü dolu sözler sarfetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 15:26 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:26
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        Draymond'dan Alperen Şengün'e övgü!
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        Golden State'in yıldızlarından Drymond Green, milli basketbolcu Alperen Şengün'le ilgili övgü dolu ifadelerde bulundu.

        ALPEREN ŞENGÜN'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

        İki oyuncunun karşı karşıya geldiği zorlu playoff serisinin ardından konuşan Green, Şengün'e olan saygısını açık bir şekilde dile getirdi.

        "Ona gerçekten çok saygı duyuyorum," diyen Green, bir oyuncuya duyulan saygının özellikle playoff serilerinde netleştiğini belirtti:

        "Kariyerimde birçok isimle karşı karşıya geldim. Hep derim ki; bir playoff serisinde ya birine olan tüm saygını kaybedersin ya da ona dair büyük bir saygı kazanırsın. Çünkü gerçekten kimin sahici olduğunu, bu tip eşleşmelerde görürsün. Bazıları bu ortamda silinir gider, bazıları ise kendini gösterir."

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        Draymond Green, Şengün'ün fiziksel gücüne ve mental dayanıklılığına özellikle vurgu yaptı:

        "Şengün sahici biri. Asla geri adım atmadı. Çok fiziksel oynuyor. 23 yaşında ve insanlar onun bu kadar genç olduğunu unutuyor. Ama o gerçek bir oyuncu, çok saygı duydum."

        Tecrübeli savunmacı, Şengün'e küçük bir tavsiye vermeyi de ihmal etmedi:

        "Onun veteranı olsaydım, şöyle derdim: 'Biraz daha az flop yap, biraz daha az abart.' Çünkü benim gibi bir savunmacıya karşı bu tür hareketler yaptığında ben bundan beslenirim. Ama dediğim gibi, fiziksel oynuyor, geri çekilmiyor ve bu yaşta bu kadar cesur olmak kolay değil."

        "MAÇ SONRASI TAVIRLAR, GERÇEK YÜZLERİ GÖSTERİR"

        Green ayrıca, playofflarda yalnızca oyunun değil, oyuncuların maç sonrası tutumlarının da karakterlerini gösterdiğini ifade etti. Şengün'ün ise bu açıdan da takdir ettiğini ima etti:

        "Playofflarda sadece oyun değil, maç sonrası tavırlar da gerçek yüzleri gösterir. Şengün bu testten geçti."

        Şengün'ün hem oyununa hem de duruşuna duyulan bu saygı, onun NBA'de geleceğin yıldız uzunları arasında şimdiden yerini aldığını kanıtlıyor.

        Alperen, playoff kariyerinde çıktığı yedi maçta 20.9 sayı, 11.9 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakaladı.

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