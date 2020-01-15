Dr. Öz 'kahvaltı yasaklansın' dedi! Tıp dünyası ikiye bölündü

Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Doktor Mehmet Öz, TMZ Dergisi'ne verdiği röportajında kahvaltının gereksiz olduğunu belirterek, 'Kahvaltı yasaklansın' açıklamasında bulundu.

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu belirten pek çok uzmanın aksine Dr. Öz, bunun bir dayatma ve reklam aldatmacası olduğunu kaydetti.

"Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı" diyen Dr. Öz, kahvaltı yapmak gerektiğini düşünmediğini ve bunun bir reklam aldatmacası olduğunu söyledi.

Dr. Öz'ün açıklamaları üzerine uzmanlara kahvaltının gerekli mi yoksa gereksiz mi olduğunu sorduk. İşte aldığımız yanıtlar...

"KAHVALTIYI ATLAMAMAK GEREKİR"

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Taşan ve Diyetisyen Sümeyye Kara:

"Türkiye’de kadınların yüzde 12’si erkeklerin ise yüzde 15’i kahvaltı yapmıyor. Gece boyu süren açlık sonrası sağlıklı bir güne başlamak için kahvaltı öğününü atlamamak gerekir. Vücudunuz siz uyuduğunuzda dahi çalışmasını sürdürür. Akşam yemeği ile kahvaltı arasında yaklaşık 12 saatlik bir açlık süresi vardır. Bu süre içinde vücut, depolarındaki besinleri kullanır. Sabah kahvaltı yapılmazsa bu depolar kullanılmaya devam eder ve vücut için gerekli olan enerji yeterince oluşamaz. Bu durumda özellikle diyabet ve insülin direnci olan kişilerde şekerin düşmesine bağlı olarak titreme şiddetli baş ağrısı, dikkat, algıda azalmanın yanı sıra yorgunluk ve halsizlik gibi sıkıntılar yaşanır.

Kahvaltıda yeterli protein tüketen bireylerde iş verimi ve konsantrasyon düzeyi yüksektir. Biyoyararlanımı yüzde 100’e yakın olan yumurta, kahvaltıda tüketilen bir besindir. Kahvaltı yapmamak kendimizi yumurta, peynir gibi en kaliteli protein kaynaklarından mahrum bırakmak olur. Kahvaltı yapılmazsa veya kahvaltıda protein içeren besinler tercih edilmezse, kahvaltı alımından sonraki ikinci ve üçüncü saatler arasında kan şekeri açlık seviyesinin altına düşer ve kişiler açlık hissinin daha erken oluştuğunu belirtirler. Yeterli protein içeren bir kahvaltı öğününden sonra ise kan şekeri düzene girer ve böylece kişiler açlık hissi duymazlar."

"ATALARIMIZIN HER ZAMAN KAHVALTILARI YOKTU"

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş:

"'Aralıklı oruç- fasılalı açlık- intermittent fasting' faydaları ortaya çıkınca kahvaltı atlama popüler oldu. Açlık durumunda hücre, içinde bulunan zararlı ya da bozulmuş yapıları sindirip yok eder, bu durum otofaji olarak adlandırılır. Böylelikle Tip 2 diyabet, obezite, kalp damar hastalığı gibi kronik hastalıklar daha az görülür. Aslında avcı-toplayıcı atalarımızın sabah uyandıklarında her zaman kahvaltıları yoktu. Bu bizi bu şekilde davranmaya cesaretlendirebilir. Ancak yaş, günlük fiziksel aktivite ve sağlık durumu kişiden kişiye göre değişir. Hipoglisemisi olanlar, stres altındakiler, okul çocuklarında, sabahleyin ağır bedensel ve zihinsel faaliyet içinde olanlara kahvaltı atlamak zararlıdır. Kronik hastalık nedeniyle çoklu ilaç kullanımı özellikle Tip I diyabet ve insülin kullanımı varsa kahvaltı atlama düşünülmemelidir.

Intermittent fasting her gün uygulanmaz (ismi üzerinde) haftada bir iki yeterli ortalama 16 saat açlık yeterlidir ancak açken bol su içilmelidir."

"TAMAMEN YANLIŞ"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Sağbaş:

"Kahvaltıyı atlamak kilo verdirmez aksine aldırır. Son günlerde aralıklı oruç diyetinin çok popüler olmasından dolayı öğün atlamak ve kahvaltı yapmamak doğruymuş gibi algılanır ve konuşulur oldu. Tamamen yanlış! Uyandığınızda tok olsanız bile bir şey atıştırmak, metabolizmayı harekete geçirerek vücudu çalıştırır. Kahvaltı, günün en önemli öğünüdür. Hatta bir kaçamak yapacaksanız kesinlikle kahvaltı öğününde yapmalısınız çünkü gün içinde enerjiye dönüşüp yakılacaktır ama gece yenilenler vücutta depolanarak yağa dönüşür. Özellikle çocuklar ve kilo vermek isteyenler için güne başlamanın ilk şartı kahvaltı olmalıdır. Ancak gece geç saatte yemek yediğimizde ve sabah uyandığımızda biraz da fazla yemiş olmanın pişmanlık duygusuyla kahvaltı atlanmaktadır bu kesinlikle çok yanlış bir davranıştır. Lütfen kahvaltı öğününüzü atlamayın. Akşamüstü ve gece yeme döngüsünün tekrar etme sebebi güçsüz bir kahvaltı ya da hiç kahvaltı yapmamaktır. Gece yemelerinizin sebebi aslında, kahvaltıyı atlıyor olmanız diyebiliriz. Çoğu zaman anneler de aynı hataya düşüyor. Gece yatarken çocuğa ballı süt içiriyor veya yemek yediriyor. Eğer çocuğunuza ballı süt içirmek istiyorsanız kahvaltıda içirmelisiniz.

Sonuç olarak kahvaltı günün en değerli ve en güçlü, öğünüdür. Kahvaltı atlanırsa metabolizma yavaşlar ve vücudunuz çok zor kilo verir."

"KİŞİ KENDİSİ İÇİN HANGİSİ UYGUNSA ONA GÖRE YAŞAM TARZINI BELİRLEYEBİLİR"

Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel:

"Güne zinde başlamak ve günü verimli geçirmek için sabah kahvaltısı yapmak önemlidir. Motivasyon, çalışma, enerjik olmak, iş verimi ve öğrenmenin kahvaltı yapmayla birlikte arttığı bilimsel çalışmalarda anlamlı bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda kahvaltı yapmanın beslenme durumunu iyileştirdiğini, öğrenme becerileri ve bilişsel becerilerde gelişimi artırdığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kahvaltı yapmamak ve kilo artışı arasında pozitif ilişki bulunmuştur.

Son zamanlarda 'Kahvaltı yapmamak daha doğrudur, kahvaltı yapmak sağlıklı değildir' gibi söylemler çoğalsa da bu herkes icin doğru bir kanı değildir. Genel olarak çoğu bireyde kahvaltı yapmadığı zaman baş ağrısı, sinirlilik, el ayak titremesi, dikkat azlığı gibi durumlar gözlemlenebilir. Ayrıca güne sağlam bir kahvaltıyla başlandığında gün içinde yeme atakları ve iştah açıklığı daha az görülür yani gün içi kalori alımını azaltır, bu durum ise obeziteyi engeller. Ancak küçük bir kesim herhangi bir şey yemeden ve zorluk yaşamadan güne devam edebiliyor. Tüm veriler ortadayken yine de kişi kendisi için hangisi uygunsa kendisi gözlem yapıp ona göre yaşam tarzını belirleyebilir."