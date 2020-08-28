Doya Doya Moda 2.Sezon 34.Bölüm ile ekran izleyicilerin karşısına çıktı. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yerini alan Doya Doya Moda yarışmasında bugün Nur'un annesi çok konuşuldu. Nur'un annesi, jüriye şok etkisi yarattı. Doya Doya Moda Nur'un annesi kimdir?

Doya Doya Moda Nur'un annesi kimdir?

Nur'un annesinin ismi Tülay hanım. 41 yaşındadır.