Doya Doya Moda kim elendi? 8 Mayıs Doya Doya Moda kim birinci oldu? Soruları yarışmanın 10 Nisan yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor... İşte, Doya Doya Moda'nın son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın 8 Mayıs 2020 tarihli son bölümünde haftanın kazananı belli oluyor. Emel, Betül, Su, Mira, Sündüz, Hanzade ve Mesküre haftanın en şıkı olabilmek için yarıştı.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 8 MAYIS 2020