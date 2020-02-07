Doya Doya Moda kim elendi? 7 Şubat Doya Doya Moda kim birinci oldu? Soruları yarışmanın 7 Şubat Cuma yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor. Ekranların yeni moda ayrışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte, Doya Doya Moda'nın 7 Şubat'taki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Jüri üyelerinin verdiği puanlamaların ardından haftanın elenen ismi belli oldu. En düşük puanı ise 75 puan alarak Ebru yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 7 ŞUBAT 2020

Doya Doya Moda 7 Şubat haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan yarışmacı Ferdanur oldu.

BANU NOYAN DOYA DOYA MODA'YA VEDA ETTİ

Jüri üyesi Banu Noyan, Doya Doya Moda programından ayrılığını gözyaşları içerisinde duyurdu. Noyan, "5 gün benim için iş hayatımda çok yorucu oluyor. Bu sebepten dolayı yarışmaya veda ediyorum. Bu güzel insanlarla birlikte olduğum için çok mutluyum" dedi. Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez, gözyaşlarına boğuldu.