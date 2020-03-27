Doya Doya Moda kim elendi? 27 Mart Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 27 Mart Cuma yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor. Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 27 Mart'taki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

27 Mart Cuma günü Doya Doya Moda'da bir sürpriz yaşandı. Programın sunucularından Kemal Doğulu finale kalan yarışmacıların puanlarının eşit olmasından dolayı bu hafta kimsenin elenmeyeceğini açıkladı.

27 MART DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

27 Mart Doya Doya Moda haftanın birincisi 95 puanla Su oldu.