Doya Doya Moda kim elendi? 15 Mayıs Doya Doya Moda kim birinci oldu? Soruları yarışmanın 15 Mayıs yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor... İşte, Doya Doya Moda'nın son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Jüri üyesinden en düşük oyu alıp Doya Doya Moda yarışmasına veda eden yarışmacı Mira oldu.



DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 15 MAYIS 2020

Doya Doya Moda'nın 15 Mayıs 2020 tarihli son bölümünde haftanın kazananı belli oldu. Tuğçe, Betül, Emel, Sündüz, Mira, Hanzade haftanın en şıkı olabilmek için yarıştı. En yüksek puanı alıp altın kolyenin sahibi olan yarışmacı Hanzade oldu.