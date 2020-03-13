Doya Doya Moda kim elendi? 13 Mart Doya Doya Moda kim birinci oldu? Soruları yarışmanın 13 Mart yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor... İşte, Doya Doya Moda'nın 13 Mart'taki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 13 Mart 2020 tarihli son bölümünde günün konsepti 'Nişan Şıklığı'ydı. Jüri, yarışmacılardan kendi nişanlarına gidiyormuş gibi giyinmelerini istedi. Su, Emel, Özde, Sündüz, Sena ve Betül en iyi olmak için yarıştılar.

Ferdanur'un yarışmadan diskalifiye edilmesi sebebiyle bu hafta Doya Doya Moda'da elenen olmadı.



DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 13 MART 2020

Doya Doya Moda haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan ismi 40 puanla Özde oldu. Özde jüri üyelerinden tam puan alan ilk yarışmacı oldu.