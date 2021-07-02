Doya Doya Moda kim elendi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Umut Eker, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda All Star'da haftanın finali konsepti "Doya Doya Moda Şampiyonu Olarak Röportaj Vermeye Gidiyorlar" konseptiydi. Yarışmacıların haftanın en şık kadını olmak için podyuma çıktığı 2 Temmuz Doya Doya Moda All Star haftanın finali sonuçları araştırılıyor...

DOYA DOYA MODA ALL STAR BU HAFTA KİM ELENDİ? (2 TEMMUZ)

Doya Doya Moda All Star'da bu hafta yarışmaya veda eden isim birazdan açıklanacak

DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda All Star'da bu hafta en yüksek puanı alarak kolyenin sahibi olan isim birazdan açıklanacak