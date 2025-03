Down sendromlu Ceyda'nın doktor olma hayali gerçek oldu

Buğday'ın doktor olma hayalini öğrenen İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit harekete geçti. 75. Yıl 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezine getirilen Ceyda, burada görevli doktorlar tarafından karşılandı.

Doktor odasında beyaz önlük giyen Buğday, boynuna astığı stetoskopuyla hastalarını beklemeye başladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan da Ceyda'ya sürpriz yaparak merkeze geldi. Stetoskopu ile Turan'ın sırtını dinleyip tansiyonunu ölçen down sendromlu Ceyda'nın büyük heyecan yaşadığı gözlendi.

Turan, Ceyda ve annesiyle bir süre sohbet etti.

Vali Turan, hayatın güzellik üzerine inşa edildiğini söyledi. Ceyda ile tanışmanın kendisine büyük zenginlik kattığını vurgulayan Turan, onun çok hürmetli olduğunu, gönülleri fethettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bu ortamda olmak çok güzel. Türk hekimleri gibi mütebessim ve güler yüzlü, işine aşık, insana aşık; gönlümü fethetti ve ben Ceyda kızımızı, kardeşimizi asla unutmayacağım. Bugün de çok güzel hatıra biriktirdik. Sevgili kardeşim içeri girdiğim, 'Merhaba.' dediğim andan itibaren üniformasıyla, o beyaz pırıl pırıl önlüğüyle, kıyafetiyle, duruşuyla, annesiyle ve dostlarıyla beni, bizi büyüledi.

O bizim yavrumuz, evladımız, kardeşimiz. Yetiştirenlerden, annesinden, babasından Allah razı olsun. Allah, onu ve yavrularımızın hepsini bağışlasın. Bayramdan sonra da Ceyda kardeşime kahve içmeye gideceğim."

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olduğunu vurgulayan Turan, Sağlık Bakanlığının da çok büyük ve muhteşem bir bakanlık olduğunu dile getirdi.

Sağlık alanındaki değişim ve dönüşümün dünyaya örnek olduğunu anlatan Turan, "Pırıl pırıl mekanlardayız. Her türlü imkanlarımız var. İnsan kaynağı olarak da çok iyiyiz. Türk hekimlerimizi seviyoruz. 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu vecih sözünü asla unutmuyoruz" dedi.

Anne Nuray Buğday ise kızının doktor olma hayalinin gerçekleştirilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kızının heyecanının kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük olduğunu vurgulayan Buğday, onun kendisi için yaşama sevinci olduğunu belirtti.

Ceyda'nın mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu dile getiren Buğday, şöyle devam etti: "Akşamdan beri hiç uyku uyumadı, 'Doktor olacağım, hastaları muayene edeceğim' diye. Çok mutlu, çok heyecanlı, şu an bile 'Elim ayağım titriyor.' diyor. Şu an kızıma dünyayı verseler maddi bir şeyle paylaşılacak veya kıyaslanacak bir durum değil. O kadar mutlu edildi ki... Emeği geçen kim varsa hepsine sonsuz teşekkür ederim. Kızımın hayalini gerçekleştirdiler; önlüğünü giydi, hasta muayene etti. Çok duygulandım. Kızımın yanında ağlamamak için zor duruyorum ama bu gerçekten mutluluktan olan bir duygu seli."

Bir anne olarak kızının mutluluğunu görmekten başka düşüncesinin olmadığını vurgulayan Buğday, "Gerçekten hayali bir günlükte olsa yerine geldiği için o kadar mutlu, ifade edemiyorum mutluluğunu" dedi.