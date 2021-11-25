Dövme bakımı nasıl yapılır? Dövme yaptıranlar özellikle de yeni dövme yaptıranlar dövme bakımıyla ilgili detayları merak edip araştırıyor. Merak edenler için dövme bakımıyla ilgili tüm detayları haberimizde derledik.

Peki, dövme bakımı nasıl yapılır? İşte merak edenler için dövme bakımıyla ilgili tüm detaylar...

DÖVME BAKIMI NASIL YAPILIR?

Dövme yapıldıktan hemen sonra sarılan bandajı en az 3 saat çıkarmayın

Bandajı çıkarmadan önce ellerinizi iyi bir şekilde yıkayın. Bandajı çıkardıktan sonra kullanılmış bandajı kesinlikle bir daha kullanmayın.

Dövmenin bulunduğu bölgeyi antibakteriyelli sabun ve ılık suyla yıkayın. Yıkarken dövmenin bulunduğu bölgeye sertçe baskı yapmayın.

Kesinlikle dövmenin olduğu yere el bezi yıkama süngeri, lif veya herhangi bir bezle müdahale edilmemeli...

Dövmenin olduğu bölgeyi kendi kendine kurumaya bırakmak gerekiyor.

Dövmenin olduğu bölge kuruduktan sonra kokusuz anti bakteriyel krem ya da vazelin sürün. Nemlendirici kremi sürdükten sonra tekrar dövmenin olduğu bölgeyi sarmayın.

Dövmenin olduğu bölgedeki oluşan hassasiyet gidene kadar bu işlemi her gün tekrarlayın.

SAKIN YAPMAYIN

Dövmenizin olduğu bölge iyileşene kadar sakın;

Dövmenin bulunduğu bölgedeki kaslarınızı hareket ettirecek şekilde spor yapmayın,

Dövme ile denize girmeyin,

Dövmeyi güneşe maruz bırakmayın

Dövmenin olduğu bölgeyi kaşımayın