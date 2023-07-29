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        Haberler Yaşam Dövmenin bir sanat olduğunu en iyi şekilde anlatan kareler

        Dövmenin bir sanat olduğunu en iyi şekilde anlatan kareler

        Dövmeler, sadece şekillerden ibaret değildir. Onlar bazen geçmişin bir hatırasını taşımak, vücudumuzu yeniden sevmek ve hatta vücudun bir parçası olmak için bile kullanılabilirler. İşte, Reddit kullanıcılarından dövmelerin sadece resimlerden oluşmadığını ispat eden fotoğraflar...

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        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 17:44
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        • 1

          "Şu bodurla beraberim."

        • 2

          "Biyomekanik dövme."

        • 3

          "Markete kadar gitti."

        • 4

          “Arkadaşlar, sonuçlardan fazlasıyla memnunum. Bu ilk seanstı ve gölgelendirme ve renklendirme için iki hafta sonra ikinci seansımı yapmamız gerekiyor.”

        • 5

          "Bu yara izi, dövme tarafından kapatıldı."

        • 6

          "23'ümde ilk dövmemi yaptırmaya karar verdim."

        • 7

          "Babam bir ay önce vefat etti.. Onun dövmesini yaptırdım!”

        • 8

          "UFO ameliyatı izi dövmesi."

        • 9

          "Facebook arkadaşlarımın biri tarafından yaptırılan zekice bir dövme."

        • 10

          Matthew Pehrson tarafından yapılan üç boyutlu bir dövme.

          Kaynak: Reddit

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