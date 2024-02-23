Dövdüler, boğdular, menfeze attılar!

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Olay, İstanbul'da meydana geldi.

İstanbul Çatalca'da bir yıl önce sağır ve dilsiz bir kişi kaybolmuş, ailesi polise başvurmuştu.

Polisin yaptığı araştırmalar sonuç verdi ve vahşi bir cinayet aydınlatıldı.

Cansız bedeni menfez içinde bir çöp poşetinde bulunan adamın katil zanlıları belli oldu.