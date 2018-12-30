Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geçtiğimiz 1 Ağustos'ta yaşanan olayda, Gürcistanlı Davit Gabaizde (46) ve Genad Surmanidze (40) ile Murat Çiçek (39),Türkan Tuncer'in evine girdi. Tuncer'i öldüresiye dövüp, kaburga kemiklerini kıran saldırganlar el ve ayaklarını bağlayıp, ağzına havlu tıkadıktan sonra koli bandıyla bantladı. Ardından da evde bulunan bir miktar para ve ziynet eşyasını çaldı.

YAŞLI KADINA DEHŞETİ YAŞATTILAR

Olaydan sonra kaçtıkları Adana Seyhan'da yakalanan Gürcistanlı Davit Gabaizde, Genad Surmanidze ve Murat Çiçek hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin saat 06.00 sıralarında Türkan Tuncer'in evine girdikleri, yere yatırdıkları, paraların ve altınların yerini öğrenmek için dövdükleri, bir miktar para ve 3 altın bilezik, altın kelepçe, altın kalın zincir ve eski altın sarı lirayı aldıktan sonra ellerini, ayaklarını bağladıkları ve ağzına havlu tıkayıp bantlayarak bırakıp gittikleri yer aldı.

4 KABURGA KEMİĞİNİ KIRDILAR

DHA'da yer alan habere göre iddianamede yaşlı kadının merdivenlerden sürünerek kapıya çıktığı saat 08.30 sıralarında yoldan geçen bir kişi tarafından kurtarıldığı anlatıldı. Türkan Tuncer'in 4 kaburga kemiğinin kırıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların Mersin'de bir kuyumcuda altınları bozdurdukları, parayı paylaştıkları, ardından gittikleri Adana'nın Seyhan ilçesinde yakalandıkları aktarıldı.

YAĞMA VE ŞİDDETTEN 30 YIL TALEP EDİLDİ

İddianamede şüphelilerin 'Birden fazla kişiyle kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle konutta veya eklentilerinde birden fazla kişiyle birlikte gece vakti silahlı yağma', 'vücutta kemik kırığına veya çıkığına neden olacak şekilde silahla yaralama', 'birden fazla kişiyle silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 19'ar yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

DAVANIN İLK DURUŞMASI YAPILDI

İddianameyi Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Açılan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Davit Gabaizde, Genad Surmanidze ve Murat Çiçek, şikayetçi Türkan Tuncer, tarafların avukatları ve tercüman bilirkişi katıldı. Kimlik tespiti ve okunan iddianamenin ardından sanıkların savunmaları tercüman eşliğinde alındı.

"OLAY GÜNÜ ÇOK SARHOŞTUK"

Sanık Genad Surmanidze, çok az Türkçe bildiğini, poliste ve savcılıkta verdiği ifadeyi kabul etmediğini belirterek, "Üç gün tutuklu kaldık. Sadece bir saat tercüman geldi. Bizim dediklerimizi doğru çevirmedi. Doğru yazmadılar. Ne yazdıklarını bilmiyorum" dedi. Olay günü çok sarhoş olduklarını ve sanık Murat Çiçek ile kavga ettiklerini anlatan Surmanidze, gördükleri bir merdivene oturduklarını, uyuyup kaldıklarını söyledi. Uyandıklarında saatin 06.00 olduğunu aktaran Genad Surmanidze, yüzlerini yıkamak için açık kapıdan içeri girdiklerini öne sürerek, şöyle dedi:

"KOMŞULARA SES GİTMESİN DİYE SADECE AĞZINI KAPATTIK"

"Müşteki bizi görünce çığlık atmaya başladı. 'Komşulara ses gitmesin' diye sadece ağzını kapattık. Bu sırada müşteki yere düştü. Kalkması ve odaya geçip oturması için yardım ettim. Buzdolabından su alıp içip içmeyeceğini sordum. Sakinleştirmeye çalıştım. Davit Gabaizde ile bir şeyler konuşuyorlardı. Benim Türkçem iyi olmadığı için anlamadım. Davit Gabaizde ile çıktım. Murat Çiçek'i aradık ve yanına gittik. Çok sarhoştum, uyumuşum. Gözümü açtığımda Adana'ya gelmiştik. Olaydan dolayı çok üzgünüm, pişmanım. Özür diliyorum zararını karşılamaya hazırım."

"BİLEZİK, ALTIN VERECEĞİM DEDİ, KABUL ETTİK"

Sanık Davit Gabaizde, poliste ve savcılıkta verdiği ifadenin çok azının doğru olduğunu öne sürdü. Ellerini ve yüzlerini yıkamak için açık gördükleri kapıdan içeri girdiklerini iddia ederek, "Elimizi yüzümüzü yıkadık. İçerideki kadın bizi görünce bağırmaya başladı. Ben de elimdeki yüzümü sildiğim havluyla kadını sakinleştirmeye çalıştım. Bu panikle kadın yere düştü, ben de düştüm. O sırada panik haldeydim. Kadın bana, 'Bir şey yapmayın, size para vereceğim, bilezik, altın vereceğim' dedi. Bizim de paramız yoktu, bu yüzden teklifini kabul ettik" dedi.

"OLAYLA İLGİM YOK"

Duruşmada savunma yapan sanık Murat Çiçek de daha önceki ifadelerini kabul etmeyerek, Gürcü sanıkların hırsızlık için geldiklerini söylemediğini iddia etti. Sanıkların Manavgat'a çalışmak için geldiklerini savunan Çiçek, gelmeden önce ise ikilinin kendisine 500 lira gönderdiklerini söyledi. Olay günü Adana'ya gideceğini söylediğinde sanıkların da gelmek istediğini belirten Murat Çiçek, Adana'dan dönüşte kaza yaptığını ve sanık Davit Gabaizde'den 2 bin TL borç aldığını savundu. Olayla ilgisinin olmadığını söyleyen Murat Çiçek tahliyesini ve beraatını istedi.

"AĞZIMA BEZ PARÇASI TIKIP, KOLİ BANDIYLA BANTLADILAR"

Şikayetçi Türkan Tuncer tıkırtıya uyandığını, elini yüzünü yıkamak için lavaboya giderken, yüzleri maskeli 2 kişiyle karşılaştığını anlatarak şöyle dedi: "Saçımdan tutup bana yumruk vurmaya başladılar, kafama ve mideme vurdular. Sonrasında yere yatırdılar ve ağzıma bez parçası tıkıp koli bandıyla bantladılar. Ellerimi ve ayaklarımı bağladılar. Bana paraların ve altınların yerini sordular. Altın ve para olmadığı, babamdan emekli maaşı aldığımı söylememe rağmen sürekli vurdular. Paralarımı ve bir kutunun içerisinde bulunan altınlarımı almışlar. Bunlar dışında param ve altınım olup olmadığını sordular ve vurmaya devam ettiler. Daha sonra benim ellerimi ve ayaklarım bağlı, ağzım bantlı şekilde mutfakta bırakıp gittiler. Sürünerek evin giriş kapısına kadar geldim. O sırada komşum Y.Y. işe gidiyormuş beni gördü. Ellerimi ve ayaklarımı çözdü. Polise haber verdi ve beni hastaneye götürdüler." Dava, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.