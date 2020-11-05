66'ncı Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül törenine katılan Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Ödül töreninde oldukları için çok mutlu olduğunu belirten Toköz, "Gurur duyuyoruz. Milli takımdan bazı arkadaşlarımızla geldik, heyecanlıyız. İnşallah ödülümüzü alıp gideceğiz. Her şey yolunda. Burada hocalarımız var, bakanımız burada, futbolcu arkadaşlarımız var, başka branşlardan arkadaşlarım var, çok mutluyuz burada olduğumuz için" diye konuştu.
"OZAN'LA AYRI BİR İLİŞKİMİZ VAR"
A Milli Takım'daki arkadaşlık ve dostluk ortamına da değinen başarılı futbolcu, "Arkadaşlık dostluk çok iyi. Ozan'la bizim ayrı bir ilişkimiz var. Uzun senedir arkadaşız, akşamları buluşmalar olsun, muhabbetler olsun her zaman beraberiz. Diğer arkadaşlarımızla da öyle A Milli Takım olarak. Beraber geldik, beraber gideceğiz. İnşallah her şey iyi geçer" açıklamasında bulundu.
"TAKIM OLARAK DAHA DA İYİ OLACAĞIZ, BİLİYORUZ"
Beşiktaş hakkında da konuşan Dorukhan Toköz, "Biraz sıkıntılı başlamıştık ama toparlıyoruz. Bundan sonra da daha iyi olacağını biliyoruz, öyle hissediyoruz. Bakalım bundan sonra 3 puanlar art arda gelecek inşallah" şeklinde konuştu.
Yapılan eleştiriler için ise Toköz, "Futbolda oluyor böyle şeyler. Tabii ki normal, bir sürü insan izliyor, eleştiriye de açık bir iş. Yapacak bir şey yok. Herkes eleştiriyor, canları sağ olsun" ifadelerini kullandı.
"BURADA MUTLUYUM"
Transferi hakkında ise 24 yaşındaki futbolcu, "Transferim söz konusu değil şu anda. Daha sözleşmem de var, burada da mutuyum ve devam ediyoruz" dedi.
"EKSİKLERİMİZ VAR AMA OYNAYA OYNAYA TOPARLAYACAĞIZ"
Performansına da değinen genç oyuncu, "Benim büyük bir sakatlıktı, her futbolcunun başına gelmeyen bir sakatlıktı. Bana daha fazla süre vermişlerdi dönmek için ancak erken döndüm. İlk başta da 1 senede oynanamaman dezavantajı var ama yavaş yavaş toparlıyoruz. Üstüne koyarak gidiyoruz. Eksiklerimiz var ama oynaya oynaya toparlayacağız" diye konuştu.
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