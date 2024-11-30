Almanya Bundesliga'da iki dev takım karşı karşıya geliyor. Ligin 12. haftasında Borussia Dortmund Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı canlı izle kanalı ve saati hakkınıda araştırmalara başladı. Nuri Şahin’in çalıştırdığı Dortmund, ligde çıktığı 11 maçta sadece 6 galibiyet aldı. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih ise bu sezon ligin en golcü takımı konumunda. Peki Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?