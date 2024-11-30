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        Haberler Bilgi Spor Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

        Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga 12. hafta maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, ev sahibi avantajını kullanarak 3 puana ulaşmak istiyor. Ligde yoluna namağlup devam eden Bayern Münih ise Dortmund maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçının canlı yayın kanalı, saati mücadeleye ilişkin detaylı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 15:44 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:44
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        • 1

          Almanya Bundesliga'da iki dev takım karşı karşıya geliyor. Ligin 12. haftasında Borussia Dortmund Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı canlı izle kanalı ve saati hakkınıda araştırmalara başladı. Nuri Şahin’in çalıştırdığı Dortmund, ligde çıktığı 11 maçta sadece 6 galibiyet aldı. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih ise bu sezon ligin en golcü takımı konumunda. Peki Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        • 2

          DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Dortmund - Bayern Münih maçı, 30 Aralık Cumartesi günü (bugün) saat 20:30’da başlayacak.

        • 3

          DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

          Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN SPORTS MAX 1 ve Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          Borussia Dortmund: Kobel, Gross, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Sabitzer, Nmecha, Brandt, Malen, Bynoe-Gittens, Beier

          Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim Min Jae, Alphonso Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Coman, Kane

        • 5

          DORTMUND EV SAHİBİ AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYOR

          Bu sezon Bundesliga’da gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kalan Nuri Şahin’in öğrencileri, 5. sırada yer alıyor.

          Dortmund, puan sıralamasında Bayern Münih, Frankfurt, Leipzig, Leverkusen gibi takımları gerisinde. Sarı-siyahlılar oynadığı maçlarda 22 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.

        • 6

          BAYERN MÜNİH NAMAĞLUP

          Ligde çıktığı 9 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ve iki beraberliği bulunan Bayern Münih, topladığı 29 puanla zirvenin tek başına sahibi oldu.

          Kompany’nin öğrencileri, rakip fileleri 36 kez sarsarken kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

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