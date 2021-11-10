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Dorit Kemsley evinde dehşeti yaşadı! - Magazin haberleri

Dorit Kemsley evinde dehşeti yaşadı!

Dorit Kemsley, eşi Paul Kempsey ülke dışındayken çocuklarıyla birlikte evinde saldırıya uğradı. Yaşadığı korkunç anları anlatan televizyon yıldızı, "Hırsızlar evde beni görünce şaşırdılar. İçlerinde 'Öldür onu, öldür onu, öldür onu!' diyen biri vardı ve benim tek düşünebildiğim, 'Bebeklerimi kurtarmam lazım' oldu. Onlara yalvardım" dedi

10.11.2021 - 16:39 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Kamera karşısına geçtiği "The Real Housewives of Beverly Hills" adlı televizyon programıyla tanınan Dorit Kemsley, evinde adeta dehşeti yaşadı.

    Eşi Paul Kempsey ülke dışındayken çocuklarıyla birlikte evde olduğu sırada iki kişinin saldırısına uğrayan Kemsley, canlarının bağışlanması için onlara yalvardığını dile getirdi.

  • "BENİ GÖRDÜLER VE YERE İTTİLER"

    Korkunç olay sonrası toparlanmaya çalışan 45 yaşındaki Dorit Kemsley, eski rol arkadaşı Teddi Mellencamp'ın sunduğu "Extra" adlı programda yaşadığı korkunç anları anlattı.

    "Her şeyden önce tamamen hazırlıksız yakalandım." diyen Kemsley, hırsızların da onu evde görünce şaşırdıklarını ifade etti. Ünlü isim, "Beni gördüler ve yere ittiler. Evde başka kimin olduğunu sordular." ifadelerini kullandı.

  • "ONLARA YALVARDIM"

    O anları dile getiren Dorit Kemsley, "İçlerinde 'Öldür onu, öldür onu, öldür onu!' diyen biri vardı ve benim tek düşünebildiğim, 'Bebeklerimi kurtarmam lazım' oldu. Onlara yalvardım, kendim ve onların canı için yalvardım." şeklinde konuştu.

  • Hırsızlara istedikleri her şeyi alabileceklerini söylediğini belirten Kemsley, "Onlara, çocuklarımın bana ihtiyacı olduğunu söyleyip, beni incitmemelerini istedim." ifadelerini kullandı.

    Soygun boyunca sakin kalmak için büyük bir çaba sarf ettiğini sözlerine ekleyen Dorit Kemsley, böyle yapmasaydı durumun çok daha kötü gidebileceğine inandığını söyledi.

  • "SAVAŞTIM VE ŞANSLIYDIM"

    Ünlü yıldız, "Kendimin ve çocuklarımın hayatları için savaştım ve şanslıydım. Çocuklarım uyanmadı, olanlar hakkında hiçbir şey bilmiyorlar." açıklamasını yaptı. Başına gelen bu korkunç olaydan kurtulduğu için şükreden Kemsley, olayın ardından panik ataklar geçirdiğini ifade etti.

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