"ONLARA YALVARDIM"

O anları dile getiren Dorit Kemsley, "İçlerinde 'Öldür onu, öldür onu, öldür onu!' diyen biri vardı ve benim tek düşünebildiğim, 'Bebeklerimi kurtarmam lazım' oldu. Onlara yalvardım, kendim ve onların canı için yalvardım." şeklinde konuştu.